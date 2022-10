Denuncian inacción en causa judicial por abuso sexual de una niña

Compartir esta noticia:











Un hombre reclamó que se mueva la causa judicial en la que investiga el delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de 5 años en Luan Toro.

Ricardo Alfredo Berisso Maffei denunció que la justicia de Victorica no avanzó tas el informe que presentó una médica de Luan Toro, quien constató enfermedades venéreas en una niña de 5 años.









Según el denunciante, en mayo de 2022 “la Profesional de la Posta Medica de Luan Toro deriva al Hospital de Victoria una menor de 5 años con sospecha de Enfermedades venéreas. En el Hospital hacen los análisis y estudios correspondientes, y el resultado es positivo: la niña tiene enfermedades venéreas, de transmisión sexual”.

“En Consecuencia se le hace el ADN a la niña y a los elementos resultados del hisopado de la vagina de la niña. También, los médicos del Hospital junto a la médica de la Posta le dan una internación de al menos 15 días para que se hagan los análisis y para proteger a la menor”.

“La Cadena del ADN de la niña, coincide con la cadena de ADN del Hisopado de la Vagina de la menor, en al Menos 2 series (2 Personas), y con un parentesco de 1er. Y 2do grado, tíos de la menor”, dijo

“La médica de la Posta con estos resultados, junto a la madre de la niña, radican la denuncia penal en la Unidad Fiscal de turno en los Tribunales de Victorica, que en junio decreta una medida de restricción de acercamiento contra los varones parientes de la nena, y le ordena al Municipio de Luan Toro que provea una casa para la niña y la mamá”, contó Beriso Maffei, que hizo la denuncia como un particular no vinculado a la familia

“Luego de esto, la niña debía concurrir a revisiones médicas y sociales cada 15 días a la me medica de la Posta de Luan Toro, a la que la mamá nunca la llevó, por lo que la médica de la Posta viene dejando Constancia de este hecho, notificando a la Municipalidad, a la asistente social y a la Unidad Fiscal donde se radico la denuncia”, agregó.

“La Unidad Fiscal que recibió la denuncia, no hizo nada más, ni llamó a prestar testimonio a los parientes varones de la niña, ni la intimó a la madre para que realice las visitas médicas, ni controló que se cumpliera la medida de restricción de acercamiento a la menor por parte de sus parientes varones”, aseguró.

“A más de 4 meses de los resultados de las venéreas, la causa sigue en el estado original, a la niña la pasean de la mano por el pueblo los tíos”, denunció.

Además aseguró que “la niña ya no vive en la casa que le dio la Intendenta, vive en otra casa diferente con la madre y una nueva pareja de esta, no la controla medicamente nadie, y no se la ha obligado a la madre a hacerlo; la niña va al colegio de nivel inicial, los cuales tampoco están al tanto de esta situación, salvo por los comentarios del pueblo”, finalizó.

