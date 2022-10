Trapaglia insiste en garantizar la cobertura médica del tratamiento para personas ostomizadas

Compartir esta noticia:











Este lunes, la Diputada de Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, insistió una vez más en la necesidad de que la provincia de La Pampa adhiera a la Ley Nacional N 27.071, la cual garantiza la cobertura total de los dispositivos y/o bolsas para ostomías necesarias para el tratamiento de las personas ostomizadas, así como también los elementos accesorios necesarios para la optimización de su tolerancia.

El nuevo pedido de Trapaglia llegó al conmemorarse el sábado pasado el Día del “Paciente Ostomizado”: “La sanción de esta adhesión es una deuda que la Provincia tiene para con sus pacientes ostomizados”, explicó la diputada Trapaglia, quien presentó el proyecto el 29 de junio del pasado año.

“El objetivo de la Ley N° 27.071 es asegurar a las personas ostomizadas la provisión de los insumos que les garanticen calidad de vida. Para ello, a los dispositivos debe sumarse una amplia gama de productos que ayudan a resolver tanto complicaciones e irregularidades del cuerpo, como las que puedan surgir a raíz de inconvenientes o errores de uso del dispositivo. Todo esto representa un gasto que excede a las posibilidades de mucha gente, y es por ello que estamos insistiendo en este pedido”, desarrolló la Diputada de Propuesta Federal.

“Se calcula que en La Pampa hay aproximadamente 260 pacientes ostomizados y casi el 60% de ellos no cuentan con la cobertura que necesitan”, especificó Trapaglia. Y agregó: “Son once las provincias que ya se han adherido a esta norma, pero la Legislatura de La Pampa sigue sin tratar el proyecto presentado hace más de un año. Los cientos de ostomizados pampeanos que no tienen reconocidos sus derechos esperan que sus representantes modifiquen esta realidad”.

El proyecto de la Diputada Trapaglia además establece que el 3 de octubre de cada año sea el día “Paciente Ostomizado”, el cual actualmente se conmemora el primer sábado de octubre.

“La salud es una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, que ve cómo día a día la situación económica atenta contra sus posibilidades de acceder a los bienes más imprescindibles para subsistir”, explicó Trapaglia. Y finalizó: “Es indispensable que desde el Estado avancemos en brindar respuesta ante este tipo de necesidades que son impostergables”.

