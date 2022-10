Segmentación de Tarifas: El Gobierno frena por un mes el golpe al bolsillo 

Compartir esta noticia:











El Gobierno de Alberto Fernández anuncia hoy la postergación de la segmentación de tarifas de energía eléctrica y gas natural.

El Gobierno postergó la suba en las boletas de luz para los hogares hasta el mes de octubre. En principio se trata de una postergación de un mes.









La suba de septiembre se iba a reflejar en las boletas que los clientes recibirían en octubre pero la Secretaría de Energía, explicó que la segmentación va a tener lugar “a partir de los consumos de octubre”. Es decir, los aumentos llegarán en el mes de noviembre

La decisión se tomó porque se tienen dificultades para identificas los hogares de bajos ingresos que no se inscribieron en el registro de subsidios y porque gobernadores e intendentes llamaron para manifestar la que otro aumento, sumado a una inflación del 7 % del mes pasado, aumentará el impacto en el bolsillo de los sectores medios y bajos.

Energía había definido que le sacaría el subsidio a los clientes que no se anotaban en el registro oficial, pero hubo más de 5 millones de hogares que no pidieron subsidios.

Según trascendió, intendentes advirtieron que “la mayoría no son de altos ingresos”. Dirigentes y gobernantes del Frente de Todos temen que lleguen boletas con un 50 % de aumento.

“Todos los usuarios deben inscribirse, pero hemos dado con un alto porcentaje de personas que no se inscribían porque no tuvieron información, no tienen conectividad o simplemente por desconocimiento. Para esto todavía no tenemos una fecha de corte, tenemos la idea que antes de fin de año, todos estén ya inscriptos”, expresó Royón en declaraciones al programa “Toma y Daca” (AM 750).

La secretaría de Energía definió tres niveles de ingresos para continuar o perder los subsidios. Los correspondientes a ingresos “altos” -ganan más de $ 390.000 mensuales, o perciben menos pero quieren continuar con la posibilidad de atesorar el dólar ahorro- irán perdiendo las subvenciones en las boletas de servicios públicos en tres tramos. Se los denominaba “N1” en la jerga oficial.

“Desde Nación no tenemos las bases de datos de los usuarios, por eso dimos un poco más de tiempo para que se pueden identificar los usuarios no inscriptos. El objetivo es que hasta fin de año todos se inscriban”, dijo Royón.

El Poder Ejecutivo también había definido que quienes no se anotaban en el registro de subsidios -para mantener subvenciones- iban a ser caratulados como “N1”, es decir que no necesitaban ayuda estatal. Para ellos, habría tarifa sin descuentos, con aumentos que pueden llegar hasta 170%, según estimaciones de analistas.

“Uno debe solicitar el subsidio. Todos a los que les interese mantenerlo tienen que pedirlo en la página del Gobierno”, expresó Royón. “Quien corresponde a nivel de ingresos altos o no lo solicite se le va a retirar paulatinamente el subsidio”, recalcó la funcionaria.

“Entre los que no se inscriban, si tienen tarifa social, los hemos contemplados, si bien les estamos pidiendo que se inscriban. En este primera etapa, aunque no estén inscriptos, se les va a conservar los subsidios”, añadió.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios