Nueva intendenta de Doblas: “Cada reunión con Fabián Zabala era saber que luchaba por su pueblo”

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, manifestó todo el apoyo a la jefa comunal que reemplaza al recientemente fallecido intendente Fabián Zabala. Gómez es la primera mujer en ocupar la intendencia doblense.









Gómez asumió el cargo de intendenta a finales de septiembre pasado y poco después recibió la visita del secretario de Asuntos Municipales del Gobierno de La Pampa, Rogelio Schanton, quien le manifestó el total apoyo del gobernador Sergio Ziliotto en la gestión de gobierno municipal.

Con solo 38 años Gómez tiene un rico historial en la vida social, deportiva y política dentro de la localidad de Doblas. Su historia de vida tiene detalles destacables, supo rehacerse de las tragedias y volcar mucha de su energía positiva a favor de la comunidad.

Fue empleada de comercio y luego dueña de un pequeño emprendimiento por nueve años, hasta que decidió venderlo. Sus inicios en la política se dieron con mucha militancia en el Partido Justicialista y un espacio en el Concejo Deliberante de Doblas, ejerciendo su función como segunda concejal en el 2015. Finalmente, en el año 2019, asumió la primera concejalía y la presidencia del Concejo Deliberante local.

Responsabilidad y compromiso

La actual funcionaria describió sensaciones y pretensiones para el corto, mediano y largo plazo. “Hacerme cargo del municipio significa mucha responsabilidad, un compromiso constante con la sociedad. Llevar adelante la conducción del pueblo me significa gobernar y administrar los intereses locales orientados al bien común, respondiendo las necesidades sociales asistiendo en cuanto a salud, educación, trabajo, etc. El deseo de mejorar el futuro de la población, llevar adelante la creación de obras públicas y no es menor aclarar el compromiso asumido de constante apoyo a nuestras instituciones. La mejor satisfacción que deja una gestión es saber que diste lo mejor y establecer un constante compromiso con la sociedad e instituciones”, señaló.

Obras

En cuanto a las obras públicas en ejecución y proyectos a cumplir, Gómez confirmó la adjudicación de 10 viviendas del Plan Mi Casa 2, “en días ya se comienza con la obra y cuando lleguemos a un 70% de la realización de la misma se comienza con otras 20 del Plan Mi Casa 3. Estamos felices de crecer en cuanto a viviendas ya que es una necesidad que se incrementa constantemente en nuestra población”.

Otra de las obras pensadas e iniciadas es el Albergue Municipal, respecto a esto la intendenta explicó que “fue llevada adelante con el seguimiento de la arquitecta de Provincia y seguidamente con arquitectos de nación quienes certificaban y aprobaban dicha obra. Culminamos con los aportes que se gestionaron en nación del programa Argentina Hace, se realizaron tres desembolsos y se espera el último. Los fondos no cubrían el 10% de la realización del mismo, debemos continuar con aportes de nuestro municipio y dar inicio a una próxima gestión ante el Gobierno provincial para lograr su finalización”.

Paso del Gasoducto NK

“Es de puro conocimiento que esta obra impactará de manera muy productiva en nuestra sociedad en cuanto a lo laboral, y los beneficios macroeconómicos que dejará esta gran obra en nuestra Provincia”, describió respecto a la obra próxima a realizarse en La Pampa.

“Además estamos llevando adelante una gran obra de desagües fluviales dentro de nuestro pueblo, una casa de servicios para la Policía, que está en un 60% de desarrollo. También tenemos en gestión varias manzanas para realizar obras de cordón cuneta, repavimentación y arreglos de bacheos en varias calles de la localidad y la creación de un laboratorio clínico”, repasó.

Reconocimiento

Finalmente, Anelisa no pasó por alto recordar al fallecido intendente “Piche” Zabala. “Supe de su compromiso con su querido pueblo, se dedicó plenamente a gestionar, lograr y proyectar todo el tiempo en pos de mejorar y apuntalar el constante crecimiento de nuestra comunidad. Fiel a su convicción de crecer no paró de soñar en lograr mejorar nuestro pueblo y en ayudar, muy comprometido con las instituciones. Cada reunión personal con él era saber que luchaba por su pueblo. Ambicionaba lo mejor para Doblas, buscaba el crecimiento de nuestra localidad, no puedo más que agradecer haber disfrutado su presencia y aprendido de él”.

