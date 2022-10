Promueven la Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios

Compartir esta noticia:











Desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa resaltaron la importancia de la Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios (LANA) que se dicta en la casa de altos estudios.

La Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios (LANA) tiene la formación necesaria para poder interpretar las condiciones en las que opera la economía nacional e internacional y evaluar en el contexto ecológico-ambiental, político-legal, tecnológico y sociocultural, la influencia de éstas sobre las decisiones en las organizaciones.

Para saber las principales características de esta oferta académica hablamos con un docente referente de la misma, Dr. Santiago Ferro Moreno, quien la describió con más detalle.

“La Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios, es una carrera de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa creada a fines de los años ‘90 con la idea de abordar una parte estratégica del agro, lo intangible. Es pensar el agro no solamente desde lo productivo sino de lo financiero, administrativo, comercial; en esa aventura la Facultad de Agronomía prestó un montón de recursos y capacidades para construir lo que hoy es ya una carrera consolidada que tiene un perfil diferencial, es abordar, principalmente la gestión del agro, desde la preproducción al consumo final”.

Con respecto al campo laboral que presenta la provincia , “hoy tenemos graduados y graduadas que se están desempeñando profesionalmente no solamente en el campo de la producción agropecuaria, sino en lo que es la parte de proveedores de insumos que hoy tiene una importancia significativa para la competitividad del negocio agropecuario, también en la parte de acopio, venta de cereales, carnes y otros productos, en la parte de industrialización; tenemos un sector incipiente tal vez en La Pampa y en la región, pero que tiene mucha potencia y demanda, de profesionales de estas características, principalmente por el conocimiento que tienen de la naturaleza del agro, pero también por el conocimiento que tienen para poder mejorar las ventajas competitivas de las empresas y colocar productos en distintos mercados, incluso en los mercados internacionales».

Además resaltó “hay también, graduados y graduadas que están participando de lo que es la distribución, minorista, mayorista, tenemos gerentes regionales de grandes plantas lácteas, de grandes supermercados, entonces ahí un poco el profesional de la LANA ha ido ocupando espacios, a fuerza de la calidad institucional, pero también del sacrificio y la puesta en valor de todas las aptitudes de los graduados y las graduadas, y esto es importante porque, después de 25, 30 años de historia, hemos consolidado un mercado laboral muy fuerte, hoy capaz, que desde el punto de vista institucional es un problema logístico, porque, en 4to, 5to año los estudiantes ya tienen trabajo y eso genera, de alguna manera, un desacople con lo que es la vida académica, pero bueno, hay que buscarle de alguna manera un formato para llevarlo adelante”.

Con relación al perfil de los egresados y egresadas resaltó: “Lo importante es que están saliendo con capacidades distintivas al mercado laboral, que están aportando al desarrollo de la provincia y de la región, y que van ocupando distintos espacios, no solamente de la producción agropecuaria, si bien el titulo es Negocios Agropecuarios, el negocio agropecuario va desde que se empieza a consumir un alimento hasta antes de la producción. Entonces ahí es donde esta ocupando muchos espacios la profesión y realmente intentando agregar valor y creando aspectos profesionales que son muy importantes».

Entonces, qué distingue a la LANA a nivel universidad y a nivel nacional: Ferro Moreno identifica dos líneas; “la primera tiene que ver con la Facultad de Agronomía, es una institución que agrega mucho valor personal, es una facultad chica, donde los docentes nos conocemos entre todos, nos articulamos, conocemos a los estudiantes, acá no es el estudiante un número más, sino que para nosotros es un actor clave, con nombre y apellido y nos interesa que no solamente desarrolle aptitudes profesionales sino también que se desarrolle como persona y eso en la Facultad de Agronomía es un gran valor diferencial. Y la LANA lo que tiene de diferente es lo intangible; el agro en los últimos 100 años se ha dedicado esencialmente a las tecnologías mas duras, a las tecnologías mas productivas y ha dejado de lado muchas aristas, lo intangible, lo cualitativo, entonces acá, el LANA viene a traer arriba de la mesa y de una manera fuerte, potente, con herramientas, la arista comercial, la arista financiera, la arista de gestión, y esas son tres patas, que hoy le están dando a los profesionales, que han salido al campo laboral, muchas ventajas en torno a sus pares y a otras profesiones y que de alguna manera nos está marcando un ritmo y una diferenciación a nivel país que es muy importante, no reconocida por nosotros como facultad sino reconocida por el mercado laboral que es quien hoy esta pidiendo, específicamente, licenciados y licenciadas en administración de negocios agropecuarios”.

