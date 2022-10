¿Qué dice la denuncia por acoso laboral y violencia de género contra el presidente de la cooperativa de Victorica?

Compartir esta noticia:











Una trabajadora denunció en el mes de junio al presidente de la CEVIC y al ver que no hubo acciones, dio a conocer el caso en sus redes sociales.

Este miércoles 5 de octubre por la mañana el Centro de Empleados de Comercio realiza una medida de fuerza para reclamar la reincorporación y el pago de los salarios caídos.









En el mes de junio la trabajadora denunció al presidente de la CEVIC ante el fiscal Juan Cupayolo por acoso laboral que habría ocurrido de 2016. Al ver que “la situación se hizo insostenible”, dio a conocer el caso en sus redes sociales.









Aseguró que “no han hecho nada al respecto, no se han comunicado conmigo de la oficina de abordaje a la mujer y desde mi trabajo me intiman a que me reincorpore, desconociendo los certificados que he presentado, descontándome el sueldo que por ley me corresponde”.

En la denuncia presentada en el Ministerio Público Fiscal relata hechos de 2016, donde habría sido acosada por el presidente de la Cooperativa de Victorica en un momento en que la mujer pensaba que le iban a anunciar que la pasaban a planta permanente.

La denunciante contó que el acoso laboral y/o sexual “ocurrió una sola vez” pero aclaró que “tengo miedo de decir todo esto. Ellos son muy agresivos”, se lee en la denuncia ante fiscalía.

Siempre según la denuncia, cuando la mujer asistió a la oficina del Presidente, pensando que iba a ser blanqueada, habría sido acosada sexualmente: la denuncia habla de tocamientos.

El caso fue tomado por el Centro de Empleados de Comercio para defender los derechos de la trabajadora, cercenados y negados desde que se negaron a reincorporarla, y ahora, decidieron no pagarle más el salario. El apuntado es el presidente de la entidad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios