La escritora francesa Annie Ernaux ganó el Premio Nobel de Literatura

La escritora francesa Annie Ernaux, cultivadora de una extraordinaria prosa confesional que aborda temas como la maternidad y el aborto, obtuvo hoy el Premio Nobel de Literatura, según la decisión anunciada por la Academia Sueca.

En el siglo XXI, la célebre distinción ha ganado diversidad reconociendo cada vez más a mujeres y en este caso vuelve a revalidar esa tendencia con la elección de la escritora francesa, autora de títulos como «El acontecimiento» y «Los armarios vacíos», quien figuraba en las apuestas como una de las favoritas.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL

