El Frepam y la sesión del jueves: “lamentamos que el Concejo sea una dependencia del Ejecutivo”

Mediante un duro comunicado, el bloque de ediles del Frepam calificó a la sesión del Deliberante del jueves como “una de las peores” que pudieron recordar y señalaron que no convalidaban”cercenamiento de la palabra de nadie”.

“Hemos sido testigos de una de las peores sesiones de este Concejo Deliberante desde que podemos recordar, y no convalidamos con nuestra presencia el cercenamiento de la palabra de nadie, nuestra, de los trabajadores y trabajadoras presentes, o de quien fuere.









Es la segunda vez en la misma semana que el oficialismo dispone la utilización del procedimiento de cuarto intermedio para volver al recinto cuando lo considera, sin haber oído a nadie, y solo a merced de su tranquilidad”, indicaron.

“En el Concejo Deliberante hay representantes de distintas ideas y pareceres, todos tenemos el derecho de expresarnos, cosa que nos fue impedida al momento de tratarse el Proyecto de creación de la empresa “Alimentar Santa Rosa”, y no podemos permitirlo”, precisaron.

“Trabajamos constantemente en la búsqueda de soluciones a los problemas de las y los santarroseños, lo hemos demostrado sobradas veces haciendo aportes con la creación de proyectos propios, o sumando a proyectos del oficialismo. Sobre este Proyecto en particular, la Secretaría de Desarrollo Económico no evacuó de manera adecuada nuestras dudas, y es por ello que informamos que íbamos a fijar posición en el recinto. La bancada oficialista quiso, en medio de los reclamos laborales, y por presencia de ruidos, votar y luego argumentar, no es así cómo funciona la democracia”, señalaron.

“El debate, el respeto a las opiniones ajenas, la discusión, son elementos y herramientas que hacen a la mejora de todos los aspectos democráticos, porque llevan a los consensos mínimos necesarios para cualquier tipo de avance social, como podría ser la creación del Mercado concentrador. Lamentamos profundamente que el intendente y la bancada oficialista persistan en el convencimiento que el Concejo Deliberante es apenas una dependencia del departamento ejecutivo, seguimos aspirando a que cambien esta visión, en beneficio de de cada habitante de nuestra ciudad”, cierra el comunicado de prensa.

