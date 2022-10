Anticipo: conocé el fallo que le puede poner fin al reclamo de antigüedad de explanes

Compartir esta noticia:











La justicia le ordenó al Gobierno de La Pampa que pague los años de antigüedad y haga los aportes jubilatorios de una portera que ingresó como un plan social y luego pasó a planta permanente con la ley 2343. La crítica a la CTA por “cierto tufillo político” al solo reclamar en Santa Rosa.

El 8 de junio de 2022 el juez Enrique Luis Fazzini falló a favor de una trabajadora y obligó a la Provincia a pagar los años de antigüedad de manera retroactiva y a realizar los aportes jubilatorios para que el haber previsional se ajuste a los años que realmente trabajó, y no solo a los que el estado pampeano le reconoció. El fallo no fue apelado y ahora La Pampa deberá cumplir con lo ordenado ¿Se trata de un leading case que debería aplicarse a todos y todas las trabajadoras en esa situación?









“Tuvimos que hacer un largo trajinar para que la justicia nos diera la razón y en junio de este año logramos que se le reconociera la antigüedad a una trabajadora que inició cómo plan trabajar y luego se transformó en el plan provincial ‘Entre Nosotros’. Esos planes se distribuyeron desde la provincia a partir de una unidad ejecutora que le asignaba planes a los municipios, a quienes auxiliabas con el dinero necesario para pagarle la suma irrisoria que le pagaban a esos trabajadores”, dijo a Plan B Noticias el abogado Ricardo Víctor Cheli.

“La señora Antonia Carripilón fue designada para trabajar como portera en una escuela, luego por un corto tiempo para una asociación, pero siempre bajo el mismo régimen. Ella no cambió de lugar de trabajo, sino que le cambiaron el patrón porque seguía en la escuela. Recordemos que esto se dio en medio de una gran crisis de desocupación desde 2001. Ella después pasa a planta permanente en la ley 2343. El fallo judicial le reconoce la antigüedad de manera retroactiva y para el cálculo de la nueva jubilación”, especificó.

– ¿Es similar a lo que ocurre hoy con el reclamo en Santa Rosa?

– Claro, es similar al caso que se plantea acá en Santa Rosa. Hay más de 2 mil planes en el mismo estado, muchos se jubilaron, otros en actividad, y debo decirlo, me llama la atención que solo en Santa Rosa se haga el reclamo. Hay tufillo político.

– ¿Este fallo podría aplicarse a todas las personas que estuvieron en esa situación de precarización laboral?

– Claro, presumo que cuando la provincia acató ahora el fallo, porque no apeló la sentencia en contra, que se está trabajando en algún proyecto para reconocer la antigüedad a los efectos jubilatorios y cómo pretenden los trabajadores de la MSR, en su sueldo a partir de ahora. No es el caso de la señora Carripilón, que le reconocieron el pago de la antigüedad de manera retroactiva. Pero para eso fuimos a la justicia.

– ¿Por que le llama la atención el reclamo en Santa Rosa?

– Insisto que me llama la atención que solo se haga en Santa Rosa, dado que vi a gente de la CTA impulsando el reclamo, como Oscar Gandi, que tiene representación provincial, y me llama la atención que no se haya hecho algo similar en General Acha, en General Pico, en Eduardo Castex, por nombrarte algunas localidades donde se repite la misma situación con trabajadores que fueron planes. Veo un cierto tufillo político.

Yo creo que el pago de esa antigüedad debería hacerlo la provincia, dado que fue la provincia la que los contrató y luego los transfirió a las municipalidades. Podría transferir los fondos de esos años a las municipalidades para que se reconozca un reclamo que es totalmente justo.

– ¿Tendrían que todos ir a la justicia?

– Creo que no, hoy, la solución es política. Es más, desde que planteamos el caso, le pedimos a funcionarios de la fiscalía de estado que vieran la posibilidad de implementar una ley, porque no era el reclamo de una trabajadora, era de unas dos mil, dos mil quinientas. No habrán tenido fondos, no sé, pero lo que sí sé es que hasta la jubilación de esos trabajadores y trabajadoras es menor que sus pares. En este caso, la justicia le obliga a la Provincia a hacer los aportes adeudados y que se los considere para la jubilación – finalizó Ricardo Víctor Cheli.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios