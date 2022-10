Reunión con Brenda Uliarte: “El Presto”, mencionó a un pampeano

Compartir esta noticia:











Presto sobre Ámbar/Brenda Uliarte: «Empezamos a charlar por IG. Nos encontramos en Caballito. Estaba muy maquillada y más flaca q ahora. Tomamos unos whiskys, Nos fuimos al motel, estuvimos 10 minutos de intimidad y chau.» pic.twitter.com/Vna40oKinV — Hunger games de Peronistán (@Chupetinero) October 6, 2022

El periodista y youtuber reconoció la relación ocasional con la mujer involucrada en el intento de magnicidio de Cristina Fernández y contó que estaba junto a dos personas el día que invitó a Uliarte a su departamento: uno de ellos, el secretario de redacción de su sitio informativo, data24, el pampeano Rafael Garduño.

El jueves pasado, cuando reconoció la relación ocasional con Brenda Uliarte, Eduardo Miguel Prestofelippo, “El Presto”, dio detalles del encuentro y mencionó que de esa reunión “hay testigos”.









Contó que Brenda le enviaba mensajes y la invitó a su departamento: “en estos momentos estoy juntado con algunos amigos”, dijo. “La mina esa noche, en esa reunión, hay testigos, está Rafael Garduño, está Matías, La mina era rara, no miraba a los ojos cuando hablaba y preguntaba, lo único que hacía era preguntar”, añadió

“Rafael (Garduño) ve que yo estaba tomado de más, me lleva a la cocina, me dice Edu, no me cierra esta mina, poné a grabar el celular por favor”, le pidió el pampeano.

En el vivo de Instagram “El Presto” menciona una relación íntima de 10 minutos con una de las detenidas por el intento de magnicido de Cristina Fernández. Los mensajes de audio de WhatsApp entre ambos forman parte de la investigación que hace la fiscalía para aclarar el atentado contra la Vicepresidenta.

Rafael Garduño, el pampeano oriundo de Trenel, es secretario de redacción del sitio de El Presto, data24. Desde el jueves pasó a ser uno de los posibles testigos de Prestofelippo, el youtuber que fue condenado por hostigamiento y discriminación hacia Fabiola Yañez, la esposa del presidente Alberto Fernández.

Garduño, durante la pandemia, compartió posteos en Facebook dónde insulta al Ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, y trata de “tirano” al Gobernador Sergio Ziliotto.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios