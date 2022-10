Recategorizaciones: judiciales piden respuestas y evalúan un nuevo paro

Compartir esta noticia:











El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJ) concretó este martes la primera jornada de asamblea y retiro de los lugares de trabajo, en el marco de las protestas que llevan adelante hace un mes por las recategorizaciones adeudadas y mejores condiciones laborales para todo el personal judicial provincial.









Susana Funes, secretaria general del SiTraJ, destacó la adhesión y anticipó a Plan B que evalúan la convocatoria a un nuevo paro si no hay una propuesta por parte de la patronal.

«Hoy arrancamos con la asamblea. Se hizo una recorrida por la ciudad judicial para visibilizar los reclamos y lo que estamos planteando desde el sindicato», contó y adelantó que las medidas continuarán «mañana en el Superior Tribunal de Justicia, con una recorrida de las y los trabajadores por los lugares de trabajo». Dicha convocatoria será a las 9 de la mañana, en la sede del STJ.

Esta mañana la protesta se activó a las 10, con el retiro de los lugares de trabajo, y fue numerosa. Recorrieron toda la ciudad judicial en Santa Rosa con bombos y aplaudidas, para visibilizar el reclamo que desde el gremio llevan adelante.

“Tuvimos un adhesión muy importante», dijo Funes, quien a su vez destacó la buena respuesta del personal que cada vez más se suma a las asambleas en el resto de las circunscripciones

La medida afecta a General Pico, 25 de Mayo, General Acha, Victorica, y los juzgados de Paz, además de la capital pampeana.

«Nosotros decimos que estamos abiertos al diálogo, pero queremos que lo que traigan para negociar sea acorde a las necesidades de las y los compañeros», manifestó la secretaria general del SiTraJ.

«Hay una realidad, nosotros todas las paritarias sectoriales incluimos pedidos por las condiciones laborales, que sabemos no se van a resolver en el curso del año, pero que quedan planteadas para que a futuro sean implementadas, y la realidad es que no están siendo tenidas en cuenta. A la fecha de todo lo que se trató en la última paritaria no hemos tenido una sola respuesta favorable», reclamó Funes.

-¿Van a parar?

-Las medidas se van a ir intensificando y para la semana que viene se evalúa la convocatoria a un paro. La decisión se tomará en las próximas asambleas.

