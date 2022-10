A fines de octubre llega el “Concierto Lírico de Primavera” al Teatro Español

Compartir esta noticia:











El próximo sábado 29 a las 20:30 horas, en la sala del Teatro Español, Asociación Cultural Pampa presentará su tradicional “Concierto Lírico de Primavera”, tercer título de la Temporada Lírica 2022 declarada de interés Municipal y Legislativo.

El mismo será interpretado por los reconocidos solistas líricos internacionales, el tenor Sebastián Russo y la soprano Cecynés Peralta.

Los cantantes líricos serán acompañados por Viviana Dal Santo al piano, junto a la Camerata Opus 7 dirigida por el Prof. Enzo Ludueña y el Coro Ópera de La Pampa, dirigido por la Prof. Mercedes Bustos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Para coronar este maravilloso elenco artístico, el concierto contará con la Dirección Musical del reconocido director de orquesta, músico, compositor y director de coro, Mtro. Roberto LUVINI.

“Concierto Lírico de Primavera” será una selección de arias, dúos y coros de óperas famosas, que contarán con sistema de Sobretitulado al Español, para la perfecta comprensión de las obras que serán interpretadas en sus idiomas originales: italiano, alemán, francés y portugués.

Sin duda una maravillosa oportunidad de disfrutar de obras de excelencia, cuya música ha superado los siglos y sigue deleitando al público como el primer dia.

De los artistas:

SEBASTIÁN RUSSO (tenor)

Formado por Nino Falzetti, Horacio Amauri y Susana Cardonnet.

Debuta en 2007 su primer rol protagónico con Lindoro en la opera “L’italiana in Algeri”. A ese rol le siguieron los principales para su cuerda en Die Lustige Witwe, Die Fledermaus, Fille du Regiment, I Puritani, Elixir de amor, Catulli Carmina, Don Pasquale, La Sonnanbula, Orfeo y Eurídice, Los Pescadores de Perlas, La Traviata, L´amico Fritz, Romeo y Julieta, La Boheme, Rigoletto, Messa di Gloria de Mascagni, Réquiem de Mozart, Novena Sinfonía de Beethoven, Requiem de Verdi y Stabat Mater de Rossini.

Se ha presentado en los principales teatros de ópera del país como el Teatro Colón, Avenida, Cervantes, Opera, Coliseo, Lola Membrives, Municipal de Bahia Blanca, San Martín (Tucumán), en la sala de CCK, entre otros.

Dirigido por los maestros Mario Perusso, Carlos Vieu, Dante Ranieri, Pedro I. Calderón, Susana Frangi, Ira Levin, Roberto Luvini, Carlos Calleja, Emiliano Greizerstein, Cesar Tello, Antonio Russo, Susana Cardonnet, Sebastiano de Filippi por nombrar algunos.

A partir de 2014, formar parte del trío “HÉROE”, primer grupo argentino representante del género Lírico Pop, también conocido como Classical Crossover o Popera. El trío viajó en 2019 a las Islas Malvinas donde filmaron tres videoclips vinculados al conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña.

CECYNÉS PERALTA (soprano)

Egresada de la Escuela de Música “Nicolás Segundo Gennero” como Profesora Superior de Piano, Profesora Superior de Música y Directora de Coro. Inició sus estudios de Canto Lírico en Córdoba, y luego con docentes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Estudió en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, en Roma, Italia; en la Academie Internationale d’Opera de Niza, Francia y en la Universität Mozarteum, en Salzburg, Austria.

En Chile protagonizó las operas “La fille du regiment” y “Il Signor Bruschino” junto a la Orquesta Filarmonica de Temuco.

Ha ofrecido recitales en distintas ciudades de Europa invitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Presidencia de la Nación.

Con la Orquesta Sinfónica de Neuquén dirigida por el Mtro. Andrés Tolcachir protagonizó la ópera “Il Trovatore”, la cantata “Carmina Burana” y varios conciertos. En BsAs protagonizó las óperas “Los cuentos de Hoffman”, “Roberto Devereux”, “El conde Ory” y “Thaïs” junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por el Mtro. César Tello.

En 2003 fundó Asociación Cultural Pampa y en 2009 Ópera de La Pampa.

Como solista ha protagonizado las principales óperas para su cuerda.

En 2019 fue nombraba “Miembro de Honor” del Consejo Internacional de las Artes – UNESCO.

ROBERTO LUVINI (Director de Orquesta)

Egresado del Conservatorio Nacional en la especialidad de Dirección Orquestal y del Conservatorio J.J. Castro como Maestro de Coro y Profesor de Guitarra. Estudió composición musical con el Mtro. Graetzer. Asistió a Master clases de Dirección Orquestal en Brasil y en Italia, obteniendo en Bari el primer premio en dirección orquestal. Becado por la OEA participó en el Curso Internacional para directores de Orquesta de América en Venezuela. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional y Orquestas Provinciales de nuestro país. En Venezuela dirigió la Sinfónica de los Llanos y Sinfónica de Barquisimeto; en Brasil la Sinfónica de la Fundación Cultural Curitiba, y en Italia la Camerata J. Salépico.

También dirigió la Orquesta Nacional de Música Argentina “J. de Dios Filiberto”, la Banda Sinfónica de la ciudad de Bs As., la orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda, la orquesta Nacional Juvenil Libertador San Martín, la orquesta sinfónica Bridas-Pan American Energy y la “Sinfónica Joven” en el conservatorio J.J.Castro. Como director de òpera dirigió Alzira, Il Trovatore, Ballo in Maschera, La Traviata, Aida e Il Corsaro de Verdi, La Sonnambula, Carmen, Pescadores de Perlas, además de sinfónico-corales como el “Hymn for Jesus”de Gustav Holst, la Misa Solemne de Liszt, Messa di Gloria de Mascagni, Misa Brevis de Kodaly, el oratorio “San Roque de la Santa Cruz” de Lasala entre otros. Desde el 2004 hasta el 2015 fue director titular del Coro Polifónico Nacional. Desde el año 2009 es director del Conservatorio Provincial «Juan José Castro”. Participa como jurado nacional e internacional en concursos de canto, Dirección coral y orquestal. Dicta cursos de dirección coral y sinfónico coral.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios