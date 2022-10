Ley de Emergencia Laboral Sanitaria: “A los trabajadores se los tienen que reconocer como se lo merecen”

Compartir esta noticia:











Se conformó un plenario de comisiones de Legislación Social y Hacienda y Presupuesto y se emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría al proyecto del Poder Ejecutivo por el que se crea el Régimen Laboral de Emergencia Sanitaria.









Estuvieron presentes representantes de los gremios de UPCN, ATE, y SiTraSaP. Por UPCN asistieron el secretario adjunto Alberto Chirino, la integrante de la secretaría de organización Daniela Fernández y el vocal Ricardo Valcarcel. Por lado de ATE acudieron la secretaria de prensa Liliana Rechimont y el dirigente Leandro Chirino. Por SiTraSaP la secretaria general Sofía Llanos.

“Nuestra posición entiende que los compañeros puedan acceder a planta permanente en compensación por la labor que han cumplido en pandemia. Es un acto de justicia el reconocimiento por haber sido los responsables de los cuidados de todos nosotros. Queremos que este proyecto se apruebe para que estos compañeros puedan tener una situación regular como empleados del Estado”, señaló Alberto Chirino.

Por su parte, Sofía Llanos agradeció a los trabajadores de la Salud por “todo el esfuerzo que hicieron y que están haciendo” y pidió que “se los tienen que reconocer como se lo merecen”.

El dirigente Leandro Chirino sostuvo que “este proyecto de ley tiene más de un reclamo”. Y puntualizó: “Queremos incorporar además a los compañeros que están contratados como monotributistas. Ese fue el último pedido que hicimos, quienes estén con la ley 1420 antes de la pandemia puedan entrar con este sistema”.

Liliana Rechimont agregó: “La ley 1420 es una locación de servicio, al que puede acceder solamente el que tiene un título terciario o un título de grado. Pero puede suceder que sea por falta de personal y entonces ese monotributo se extiende por años. Estamos hablando bioquímicos, de enfermeros y enfermeras, radiólogos. La locación de servicio es muy subjetiva”.

Leandro Chirino resaltó que “hay compañeros de mas de diez años bajo la ley 1420 esperando ingresar a planta”.

Más adelante, el legislador Cuelle tomó la palabra y expresó: “Es un acto de justicia reconocer no sólo a trabajadores que ingresaron a raíz de la pandemia, sino también a quienes ingresaron antes. Sería oportuno reconocer a todas las personas que le pusieron el pecho a la situación que vivimos en pandemia”.

Daniela Fernández de UPCN indicó que “tenemos la urgencia de las bases y nuestra lucha comienza en la busca de estabilidad. Y la estabilidad es urgente”. A su vez, destacó que la “prioridad” es ir por esta ley y luego “discutir por más derechos”.

Llanos dijo que “si vamos a hacer justicia también debemos hacerlo con los demás compañeros pre pandemia. La pandemia hizo visible la falta de recursos humanos que tuvimos en Salud”.

“La necesidad que tiene Salud es por todo lo que nos ha ido pasando. Los compañeros sin cargo deberían estar en este proyecto de ley. Este sindicato también pidió estar en la ley 1279 que es lo óptimo, pero ante la situación de inestabilidad nosotros venimos con la voz del compañero y en la asamblea nos dijeron que algún tiempo puedan pasar a la 1279 y que automáticamente esta ley caduque. Ese es el pedido. El compañero necesita ver escrita las cosas”, enfatizó la reprensentante de SiTraSap.

El diputado Julio González explicó que “si bien no es la ley 1279 los derechos están equiparados con este proyecto. Las ramas y categorías que van a ingresar son idénticas la 1279. Prevee adicionales, la posibilidad de guardia y también de concursar”. Y señaló: “Siempre que el Estado provincial ha tenido que hacer estos ingresos masivos lo ha hecho a través de estos sistemas. No todas las provincias han tomado la decisión de dar este paso”.

Por otro lado, Rechimont dijo que “esta es la ley que ofreció el Gobierno provincial” y resaltó que una de las “falencias” de este proyecto es que no genera reemplazo. “La diversidad de leyes que han creado ha generado inequidad en el sector”, sostuvo.

En sintonía, Ricardo Valcarcel de UPCN manifestó que “no es lo mismo estar en esta ley de emergencia sanitaria que en la 1279”.

Cuelle señaló a los representantes gremiales y expresó que “hay cierta resignación de ustedes, tienen acá al oficialismo y es el oficialismo el que puede resolver estas cuestiones. Hay que bregar por lo imposible para que sea mas justo lo que se consigue”. Y siguió: “Si el 65% son mujeres va a ocurrir que no van a poder tener reemplazo por embarazo. Va a ocurrir. Si se equipara a la 1279, vamos por la 1279”.

Daniela Fernández de ATE respondió: “Hace 17 años que tengo la misma categoría, y no tengo nada de resignación. Esta ley es un gran logro. Yo si creo en la lucha y esos trabajadores van a ser planta permanente gracias a su lucha”.

El diputado Robledo indicó que “los trabajadores no tienen resignación. A ellos le ha costado vida. Dejemos las cosas en claro. Hay un seguimiento por parte del estado de incorporar a una gran cantidad de compañeros de manera permanente al sistema de salud. Vamos avanzando sin resignación”.

Liliana Rechimont manifestó: “Hace 25 años que milito y he pedido la 1279 desde siempre. El Gobierno siempre nos propuso estos híbridos. Ahora bien, los trabajadores toman en asamblea la decisión de que hacer con su vida laboral. Durante el gobierno de Rubén Marín en los años noventa me pasaron directamente a planta. Yo obtuve ese derecho y jamás me he resignado por mis compañeros que hoy no están bajo esa ley. Tenemos compañeros que tienen urgencia”.

Por su parte, el legislador Montes de Oca apuntó que “muchos trabajadores han dado la vida por nosotros. Y eso habla de la sensibilidad, del amor para dar a quienes estuvimos internados y vimos como ellos, los trabajadores de la Salud, se enfermaban, se recuperaban y volvían a sus puestos. Ustedes son el mejor ejemplo del amor por el prójimo. No había vacuna ni nada. Sólo el acompañamiento de ustedes”.

“No se trata de resignación se trata de solidaridad, de empatía. Es importante consolidar para después seguir avanzando. Es lucha y negociación permanente. Claro que cuesta en los ámbitos paritarios sacar un punto y coma. Claro que los compañeros quieren llegar a lo que todos pretendemos. Y acá está el oficialismo dando respuesta a un tema que no es menor, por supuesto que falta, pero tengo compañeros de clase que se que no van a resignar la lucha de ir por lo imposible. Eso no es resignación es responsabilidad. Esto no es mas ni menos que la historia del movimiento obrero, señores”, dijo Montes de Oca. Y agregó: “Estas cosas las hablo con pasión porque me tocan las fibras más íntimas. Quizás la expresión del diputado Cuelle no es lo que su corazón quiso decir. Les agradezco profundamente el trabajo que están haciendo en el ámbito paritario. Lograron consolidar con una ley para quienes fueron los protagonistas en materia de salud en tiempos complejos”.

Cuelle señaló que “pertenezco a un partido que tiene en su escudo una pluma y un martillo”. Y resaltó: “Jamás estaría en contra de No hacía referencia a los trabajadores”.

Por último, Sofía Llanos indicó que “no son solo 1497 compañeros. Son más y hay que incorporarlos a esta ley. Necesitamos que todos ellos accedan a la estabilidad laboral”.

