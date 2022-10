Operativo en Villa Mascardi: “no estoy de acuerdo con el traslado de mujeres a Ezeiza”

Compartir esta noticia:











El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, criticó la decisión del Poder Judicial del traslado de mujeres mapuche detenidas a la cárcel de Ezeiza, luego del desalojo de Villa Mascardi. Diferenció el accionar del operativo de la política de Mauricio Macri, con armas letales, como ocurrió con la muerte de Rafael Nahuel.

Presente en Santa Rosa, el funcionario nacional visitó el Parque de la Memoria, ubicada en Avenida Belgrano Sur entre Padre Buodo y Avenida Presidente Arturo Illia, lugar en que se construye en el terreno aledaño a la Seccional Primera de Policía, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante el terrorismo de estado.

Pietragalla se refirió al desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi y criticó la decisión del Poder Judicial de trasladar a un grupo de mujeres al penal de Ezeiza. “No estamos de acuerdo con la decisión que tomó el Poder Judicial con las personas detenidas”, enfatizó.

“Nosotros venimos trabajando con la comunidad hace un año y medio, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Son tres causas judiciales distintas que hay. La comunidad reclama tierras, algunas son privadas y otras del Estado y a partir de la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, hubo un pedido al Poder Judicial, para ser un facilitador de las negociaciones”.

“Se llevó adelante, durante un año y medio, reuniones de trabajo con la comunidad y con el Poder Judicial que tenía la causa. El Estado Nacional arbitró todos los medios para reglamentar esas tierras y la permanencia de ellos en ese lugar, hasta que ellos se bajaron de la negociación”, dijo.

“Se hizo un esfuerzo muy grande para que ellos puedan tener legalmente esas tierras, que sean relevadas por el INAI y poder registrar a la comunidad y que sea como tantas comunidades más, para acceder a esas tierras legalmente”, afirmó Pietragalla.

“Ellos plantean cuestiones ancestrales. Hay una machi, la única que tiene el país y ella declaró que ese lugar es sagrado. Nosotros hicimos todo el esfuerzo y fue la misma comunidad que se bajó de la negociación, al no querer registrarse en el INAI como comunidad y todo quedó en manos del Poder Judicial”, afirmó Pietragalla. “Luego se desarrollaron incidentes que todos saben, en territorios aledaños y la justicia avanzó con un pedido de desalojo. Lo que hizo el Estado fue, primero, cumplir las órdenes de la justicia”, agregó.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó la detención de niños en el operativo de desalojo. “Estamos en contra de eso. Nos pidieron el traslado al penal de Ezeiza, de las madres con los niños y desde el Ministerio de Justicia de la Nación, dijimos que eso no iba a pasar, no se van a trasladar ni mujeres embarazadas, ni mujeres con niños”.

“Las mujeres embarazadas y los niños quedaron en Bariloche y fueron trasladadas tres mujeres a Ezeiza. Obvio, yo no estoy de acuerdo con ese traslado. Para mí tendrían que haber permanecido detenidas en el lugar de los incidentes y no trasladarlas a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Se lo planteamos a la jueza y a partir de que ella no nos atiende, pos operativo de desalojo, empezamos a tener comunicaciones y mantener nuestras diferencias con las decisiones que se iban tomando. Pero es el Poder Judicial el que tomó las decisiones, no el Ejecutivo Nacional”, enfatizó Pietragalla.

En referencia a violaciones a los Derechos Humanas denunciadas por las detenidas, respecto a la dificultad para comunicarse con el exterior, cuando las mujeres fueron trasladadas a Ezeiza, Pietragalla dijo que “hubo una causa, donde declaró la jueza y se llevó a cabo la acción. Se abrió un secreto de sumario, que imposibilitaba a los abogados acceso a la causa y arbitramos desde el primer momento para que los abogados tengan contactos con las personas detenidas”.

“Esto lo hacemos con cualquier persona que llama a la Secretaría y denuncia que hay alguien detenido, que el abogado no puede ver, es una arbitrariedad que no se puede permitir y es algo que hacemos en todos los casos. Más en este, donde teníamos una relación con la comunidad. Quienes notificaba a la comunidad alguna decisión judicial, no era la policía, era la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nosotros estamos en contacto con abogados, con la gremial de abogados, con la APDH, con la Liga de los Derechos Humanos. Ellos saben el trabajo que venimos haciendo como Secretaría hasta que pasó esto. Claramente, vimos arbitrariedades desde el Poder Judicial y gestionamos para que puedan ingresar personas a visitar a las persona detenidas, en Ezeiza y en Bariloche. Que se hayan trasladado de Ezeiza, rápidamente, tuvo que ver con las presiones que ejercimos desde el Poder Ejecutivo Nacional”, dijo Pietragalla.

“Sinceramente, no estamos de acuerdo con las decisiones que tomó el Poder Judicial con las personas detenidas. Hay cuestiones, donde hay miradas distintas. Hay privados que hicieron una denuncia, hay una causa que tiene que avanzar y estamos atentos con lo que está pasando”, sostuvo Pietragalla. “Quiero dejar en claro que nosotros tenemos un año y medio de relación con esta comunidad. No es que nos pasa por el costado o que reaccionamos cuando se dio una orden de desalojo. Cuando nadie miraba a la comunidad, no había conflictos, era porque nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, estábamos tratando de facilitar lo que reclamaba la comunidad, nos pusimos a disposición de eso”, agregó.

Consultado por la renuncia de Gómez Alcorta, como consecuencia de estos hechos, Pietragalla sostuvo que “el Poder Judicial fue el que tomó la decisión de cómo se llevaba esto adelante. Desde la Secretaría de Derechos Humanos también manifestamos nuestro desacuerdo para armar un comando para este tipo de problemática, lo único que tenemos que hacer es asistir a la justicia”.

“Nosotros garantizamos que no haya armas letales. Me puse en contacto con el Ministro de Seguridad cuando supimos que iba a haber un desalojo. No hubo persecución sobre las personas. Cuando hubo persecución, fue en el gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich tomó la decisión de decirle a Gendarmería que entre a la comunidad y persiga a los miembros de la comunidad, donde murió Santiago Maldonado”.

“Ahora Gendarmería hizo un desalojo, por orden judicial, en un terreno específico. Hay varios de la comunidad que se fueron del lugar a la montaña. No hay una persecución de esas personas, no se las está persiguiendo para detenerlas, porque es lo que garantizamos. Y garantizamos que nadie entre con armas letales”, dijo Pietragalla.

“Acordémonos: en el gobierno de Mauricio Macri entraron con armas letales y mataron a Rafael Nahuel e hirieron a dos personas. La Secretaría de Derechos Humanos, es querellante en la muerte de Rafael Nahuel y dimos vuelta la estrategia de Prefectura Naval, para que quede impune ese caso y gracias a la mirada del expediente, pudimos dar vuelta eso. Hay un juicio que se va a venir, van a haber condenados, porque hubo un asesinato y dos personas herida con armas letales, de fuego”.

Consultado sobre si Gómez Alcorta analizó mal la situación, Pietragalla dijo que “Eli es una amiga, no sé por qué renunció. Es una amiga que respeto. Lo que denuncia Eli fue el traslado y el trato de estas mujeres, que son una clara violación a los Derechos Humanos. Y nosotros lo sabemos y recomendamos a los peticionarios y a los abogados, que hagan las distintas presentaciones en el Poder Judicial y también en organismos internacionales, de Derechos Humanos”.

“No comparto que hubo ‘graves violaciones de Derechos Humanos’. Hubo mucha información falsa, por ejemplo, decían que la mujer embarazada estaba en el penal de Ezeiza y nunca fue trasladada a ese penal. Fue algo que se comunicó mal. No es que lo decía TN, yo escuchaba C5N y decían que había una mujer embarazada en Ezeiza y nunca fue trasladada. Eso lo habíamos parado el día anterior”.

“Hoy, los penales federales no tiene detenidas a madres e hijas, hay una política clara de no tener mujeres detenidas con hijos. Esas mujeres con hijos, que tienen que pagar alguna condena, están en arresto domiciliario y por eso, no permitíamos que trasladaran a mujeres embarazadas con hijos y era una locura. Eso lo había pedido el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo dijo esto no. Sí, se trasladó a otras tres mujeres, porque fue una orden judicial, pero entendemos que también fue un error”, cerró Pietragalla.

La recorrida por el Parque de la Memoria y el diálogo con Ziliotto

En su visita a Santa Rosa, Pietragalla recorrió el lugar donde se emplazará el Parque de la Memoria. “La agenda de la Secretaría es recuperar ese proyecto de visitar todas las provincias del país en la gestión. La pandemia retrasó estas visitas y hoy la estamos concretando”, dijo.

“Hoy estuvimos reunidos con el Gobernador y ahora recorremos el Parque de la Memoria, en la ciudad de Santa Rosa, para fortalecer las políticas de Derechos Humanos en la provincia.

En referencia al diálogo con Ziliotto, Pietragalla lo definió como ‘un gran compañero’. “Compartimos ámbitos legislativos juntos. La provincia tiene algo para destacar, que veníamos trabajando en el Consejo Federal de Derechos Humanos, con una ley, que es modelo, la Ley de Seguridad de la provincia y anhelamos que esas leyes sean tratadas en otras provincias y tener un control de fuerzas de seguridad”.

“Pero, por sobre todas las cosas, que se respeten los Derechos Humanos, en las funciones, donde el Estado les da un arma para cuidarnos. La provincia de La Pampa está llevando adelante, en ese sentido, una política para destacar y quisiéramos que otras provincias la copien”, resaltó Pietragalla.

