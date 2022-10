Piden boleto estudiantil gratuito para estudiantes de la UNLPam que viven en Toay

Compartir esta noticia:











Desde Franja Morada impulsan una iniciativa para la gratuidad del boleto entre Santa Rosa y Toay para estudiantes universitarios. Con descuento, pagan $154 por día, ida y vuelta. Las gestiones las debería realizar Transporte del gobierno provincial.

Candela Schmidt, integrante de Franja Morada y consejera estudiantil, dialogó con Plan B sobre el pedido de la agrupación política para implementar un Boleto Estudiantil Gratuito entre Santa Rosa y Toay, para estudiantes universitarios. Además, advirtió que en Santa Rosa no se consiguen nuevas tarjetas SUBE para gestionar el boleto gratuito.

“Desde Franja Morada, iniciamos una petición, mediante una nota, a la vicerrectora a cargo de la Universidad, para pedir que se hagan gestiones por el Boleto Estudiantil Gratuito, en el transporte de Toay a Santa Rosa”, dijo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Esto es por pedido de muchos estudiantes, ante la dificultad de no contar con ese pasaje gratuito, como sí ocurre en Santa Rosa. Hoy en día, Toay, es el barrio más lejano de Santa Rosa, está todo dentro del mismo ejido urbano y por eso creemos que es importante que haya un pasaje gratuito”, resaltó.

Candela recordó que se pagan $77 con descuento. “Es mucho para un estudiante y se tienen que limitar a viajar una vez a Santa Rosa y otra para Toay, para que no se le haga mucho gasto por día. Algunos estudiantes nos trasladaron que están dejando de cursar algunas materias, para no tener que viajar tantos días a Santa Rosa”.

“Esto es una problemática, porque hace que no se aseguren las cursadas para los estudiantes y tampoco la accesiblidad a la Universidad”, agregó Schmidt.

“Hay que recordar que en Santa Rosa, desde el 2014, se logró el Boleto Estudiantil Gratuito, se logró una ordenanza y estudiantes de todos los niveles educativos, cuentan con un boleto gratuito. Pero, en la actualidad, no se están emitiendo las tarjetas estudiantiles de SUBE en Santa Rosa. O sea, que el estudiante que este año quiere sacar su nueva tarjeta, no lo puede hacer. No sabemos las razones, pero hoy en día, ese derecho tampoco se está asegurando”, criticó la referente de Franja Morada.

La nota fue enviada a María Eva Martín, a cargo del rectorado. “Le pedimos que inicie las gestiones que correspondan y traslade la dificultad, que pueda conversar con Provincia y el Municipio e incluir a la comunidad universitaria, que se involucre y se genere una mayor movida”.

En este sentido, Schimdt dijo que transmitió su inquietud en la sesión de ayer en el Consejo Superior de la UNLPam. “Ella dio su vista a favor en la problemática y dijo que se habían inicado las conversaciones con Planeamiento Universitario para tratar el tema”.

“A su vez, nosotros estamos juntando firmas y la vicerrectora, María Eva Martín, firmó la petición con otros decanos y decanas”.

Consultadas sobre cuántos estudiantes provienen de Toay, Schmidt dijo que “hay muchos que tienen dirección acá o de otros pueblos y están viviendo en Toay. A esta petición la firmaron ya más de 500 estudiantes, porque están pasando por la problemática o porque son compañeros y compañeras que conocen la realidad de los estudiantes de Toay”.

En referencia a si es necesaria una ordenanza por parte del Concejo Deliberante de Toay, Schmidt dijo que “nos comentaron que de este tema tendría que encargarse Transporte de La Pampa, ya que al ser interjurisdiccional, no es algo específico del municipio”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios