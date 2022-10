Trapaglia participó de encuentro por Ficha Limpia y criticó la falta de tratamiento a su proyecto

Compartir esta noticia:











La diputada de Propuesta Federal cuestionó la falta de habilitación para tratar su proyecto en la Legislatura pampeana.

En el día de hoy, la diputada rovincial, María Laura Trapaglia, participó del encuentro denominado “Ficha Limpia: experiencias en Sudamérica”, organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada de Propuesta Federal fue convocada a disertar en un panel de especialistas, del cual formaron parte las Diputadas Nacionales Silvia Lospennato y Graciela Ocaña; representantes de la sociedad civil como Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, y especialistas de sistemas electorales de latinoamérica. Ejemplos de esto último fueron Yessica Clavijo Chipoco, Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales en el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, y Javier Tejeri, Director General de Reforma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

La participación de Trapaglia en el evento surgió a partir del trabajo que la diputada está realizando desde hace tiempo, promoviendo el proyecto de Ficha Limpia para La Pampa. Durante su exposición, resaltó los esfuerzos llevados a cabo para “empujar” el proyecto en la provincia, a pesar de las trabas que, según la Diputada, el poder ejecutivo pone al respecto.

“Uno de los principales ejes de mi gestión legislativa es trabajar por la transparencia y la lucha contra la corrupción. En noviembre de 2020, presentamos el proyecto de Ficha Limpia en la Legislatura Pampeana”, comenzó explicando Trapaglia.

Y continuó: “Al día de hoy, casi 2 años después, no se ha habilitado el tratamiento del proyecto por parte de la Comisión de Legislación General a pesar de las innumerables solicitudes que realizamos para que el proyecto avance. Por parte de la Presidencia de la Comisión no recibimos ninguna respuesta formal sobre porque no se le da tratamiento al proyecto de Ficha Limpia”.

Para finalizar, Trapaglia detalló que en 13 localidades de La Pampa, concejales de Juntos por el Cambio presentaron proyectos manifestando su apoyo y solicitando tratamiento y aprobación en la Legislatura Provincial, al proyecto de Ficha Limpia: “Me alegra cada vez que en una nueva localidad del país el proyecto Ficha Limpia se aprueba porque me da esperanza de que en La Pampa, tarde o temprano vamos a lograr que también sea una realidad”, resaltó María Laura Trapaglia.

