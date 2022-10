Universitarios cumplen la primera jornada de un paro de 48 horas

Compartir esta noticia:











Docentes universitarios nucleados en Conadu Histórica ratificaron el paro de 48 horas resuelto por el Plenario de Secretarías Generales reunido el pasado 27 de septiembre.

En un comunicado, señalaron que “en medio de este contexto de lucha, el gobierno Nacional realizó una propuesta que, en estos momentos, es analizada por las asociaciones de base que conforman la Federación para resolver en un Congreso Extraordinario si se acepta o rechaza”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“No obstante esa convocatoria a paritaria, Conadu Histórica mantiene en pie el paro convocado porque, por un lado, considera que el llamado casi a mitad de mes puede leerse como una estrategia para provocar la desmovilización; por otro, no resulta pertinente abandonar el plan de lucha sostenido desde marzo cuando aún no se ha resuelto si la oferta es o no satisfactoria”.

La propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias, dirigida por el rector de la UNLPam (en licencia), Oscar Alpa, fue la siguiente:

● 9% en octubre

● 7% en noviembre

● y sumar un 4% al 9% ya establecido para diciembre (13%)

La propuesta contempla una nueva revisión en diciembre. Estos porcentajes, sumados al 62% ya acordado, acumularán al mes de diciembre de 2022 un 82% calculado sobre el salario de marzo 2022.

Dado que la proyección inflacionaria del BCRA contempla un piso del 100% de inflación hacia fin de año, los salarios quedarán al menos 18% por debajo de la inflación. Este panorama trasladará nuevamente la discusión a la revisión de diciembre.

Como es tradición en Conadu Histórica, antes de tomar cualquier decisión, se consulta al conjunto de afiliadas y afiliados a fin de garantizar la democracia de las resoluciones.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios