Dirigente del PRO presenta “Pampeanos que la rompen”

Se trata de una serie audiovisual que resalta a un grupo de personas oriundas de La Pampa que son exitosas en sus actividades.









El dirigente Jorge Sturzenegger, del PRO La Pampa, lanzó la serie audiovisual “Pampeanos que la rompen”, donde aparece en charlas “con pampeanos y pampeanas que se destacan en lo que hacen”, destacan en un comunicado de prensa. El realizador es un abogado de 34 años, involucrado en política y que pertenece al PRO de La Pampa.

Para el futuro anuncian una entrevista a Diego Cabot, el periodista de los cuadernos que nunca aparecieron, y fueron denunciados por tener más de 1.600 adulteraciones para apresar empresarios y políticos.

“El primer capítulo, con amplia repercusión, fue visto por miles de personas, tiene como protagonista a Sebastián Del Sol, un fotógrafo que recorrió La Pampa de punta a punta, contando las historias detrás de cada imagen”, añaden.

“La idea es mostrar que podemos salir adelante, a pesar de la situación delicada que vivimos, hay miles de pampeanos que se levantan temprano a trabajar y generan oportunidades en la provincia”, afirmó Sturzenegger.

“También me gusta pensar la política desde la cercanía, charlando, escuchando y reflexionando sobre lo que tenemos que mejorar para que cada pampeano tenga la posibilidad de progresar en su lugar” dijo el joven dirigente de Juntos por el Cambio.

Sturzenegger afirmó que “desde muy chico tengo vocación política. No me resigno a pensar que mi país no tiene salida. Claro que la tiene. Necesitamos apoyar a aquellos que generan trabajo, invierten y apuestan por la provincia”. “Sueño con que los jóvenes no tengan que irse de su lugar por la falta de oportunidades”.

En los próximos capítulos que se publicarán en el canal de YouTube y en las redes sociales de Jorge Sturzenegger están figuras como el periodista Diego Cabot, el empresario Ignacio Lartirigoyen, entre otros. “Son todas historias que nos dejan una enseñanza y nos muestran que hay futuro” finalizó Sturzenegger.

Cabot es un destacado periodista del grupo del diario La Nación que irrumpió a la vida pública con la estruendosa denuncia que estaba mandada a desmantelar la pretendida red de corrupción del kirchnerismo. Por esa supuesta investigación periodística, varios empresarios y políticos fueron procesados y hasta encarcelados.

Con el tiempo, los cuadernos fueron puestos en duda y se demostró que antes de ser presentados por Cabot, quien se juntó con el fiscal Stornelli para definir la estrategia antes de la publicación, fueron adulterados en más de 1.600 entradas que se hicieron al supuesto registro del chofer, Oscar Centeno.

La causa también involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio, quien está preso por extorsión a empresarios mencionados en esos cuadernos. La justicia busca determinar si existió una asociación entre el supuesto agente y sus contactos en medios de comunicación de Buenos Aires, mediante la cual extorsionaban a empresarios: si no pagaban, D’Alessio los amenazaba con hacerlo público.

D´Alessio fue procesado porque un empresario denunció que le pidió 300 mil dólares en nombre del fiscal Carlos Stornelli. Más tarde se sumaron otras 20 denuncias que señalaban el mismo modus operandi. Las pruebas obtenidas relacionan al agente y falso abogado, con el fiscal que lleva la causa de los cuadernos K.

