No hubo acuerdo y el  Club San Martín iniciará una demanda civil y penal contra la anterior comisión directiva

La comisión directiva, que dirige Gabriel Arias, iniciará una demanda civil y penal por la falta de rendición de fondos, en la venta del ex predio de Las Monjas.

Este viernes, en la Ciudad Judicial, se realizó una audiencia de mediación entre las autoridades del Club San Martín, encabezadas por su presidente, Gabriel Arias, y la anterior comisión directiva, en busca de llegar a un acuerdo sobre la rendición de fondos, por la venta del predio conocido como la Quinta de las Monjas y que no pudieron ser justificados hasta el momento.

Gabriel Arias confirmó que no hubo acuerdo entre las partes y las autoridades del club iniciarán la semana próxima una demanda civil y penal contra las autoridades anteriores.

Como se recordará, el club San Martín contaba con seis hectáreas, de las cuales tres fueron vendidas. La asamblea del club, dio mandato a las autoridades vigentes para conocer en qué se gastó el dinero de esa venta, valuada en su momento a un precio muy inferior al mercado, en unos 4 millones de pesos. Al no tener respuestas satisfactorias, Gabriel Arias confirmó que se comenzará una causa penal y civil contra las autoridades salientes.

Cabe recordar que a fines de noviembre del 2021, los miembros de la Comisión Directiva denunciaron a la comisión anterior, que dirigía Graciela Loyola, el tesorero Marcelo Sosa y el secretario Pablo Romero, quienes fueron los que firmaron las actas de la venta de parte del predio.

"Legalmente, eso está escriturado a nombre de un particular. Lo que sabemos es que se vendió a un precio vil, a menos del 10% de lo que realmente valen las tres hectáreas esas. Lo que no sabemos es qué se hizo con la plata que tendría que haber entrado al club", señaló Arias en su momento.









“No hay constancia de nada, no hay una factura que demuestre ningún gasto. Ni siquiera sabíamos de la venta. Cuando empezamos con esto de recuperar el club, al poco tiempo nos enteramos de que se había vendido una parte del predio y cuando la comisión normalizadora asumió, nos encontramos con que no hay ninguna documentación que respalde esa venta. No hay nada. Solo cuatro actas de la comisión directiva y nada más. No hay factura de nada. No sabemos cómo se pagó, adónde fue la plata, quién la recibió, no hay nada”, resumió a Plan B.

Arias recordó que las tres hectáreas se vendieron en 3.900.000 pesos, a la cotización del dólar en su momento. “Eran algo más de U$S 70.000 y nosotros tenemos una tasación de casi U$S casi 900.000 que salían las tres hectáreas sin subdividir. Si se subdivide y se venden los lotes, se pueden sacar más de un millón y medio de dólares y se vendió en 70.000 dólares”.

Recordó que el predio Malvinas Argentinas, que es la ex Quinta de las Monjas, constaba de seis hectáreas. “Se vendió la mitad, nos quedó algo de más de dos hectáreas y media. Desconocemos si han hecho algún loteo”, dijo y recordó que la comisión directiva anterior “estuvo más de 20 años en el cargo. Y en el año 2019, que fue en el momento en que se vendieron estas tres hectáreas, no se presentaban balances ni nada. Y de hecho, una de las irregularidades que denunciamos para nombrar la comisión normalizadora fue esa, la no presentación de balances. No hay documentación de nada que respalde esa operación, no hay nada”.

