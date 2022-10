Cáncer de mama: “Un diagnóstico oportuno es fundamental”

Compartir esta noticia:











A días de conmemorarse el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama (el próximo 19 de este mes), la doctora Carolina Vitoloni, referente del programa de Detección Temprana del Ministerio de Salud provincial, destacó que “más allá de que octubre sea el mes de concientización de la enfermedad, promovemos que los controles preventivos se realicen durante todo el año”.









La profesional se refirió a los alcances del Ministerio de Salud en materia de lucha contra el cáncer de mama en La Pampa. “Es parte de nuestro trabajo sensibilizar a la población brindando la información necesaria. Debemos tener en cuenta que es el cáncer más frecuente en mujeres y el segundo en mortalidad. A raíz de esta problemática, como Salud Pública tenemos un programa de control en prevención de cáncer de mama que se implementa durante todo el año, de enero a enero, no tenemos un mes en particular que se haga más esfuerzo que en otro. Se usa el mes de octubre para llegar a las mujeres y que tomen conciencia de que es una patología muy frecuente, la cual, gracias al desarrollo de la medicina contamos con estudios por imágenes, como es la mamografía, que puede detectar la enfermedad en etapas muy tempranas”.

“Un diagnóstico oportuno es fundamental, es altamente favorecedor para el tratamiento y la sobrevida. Podemos llegar a etapas de curación elevadas, por encima del 95% en cánceres de mama detectados en etapas subclínicas”, manifestó.

Autoexamen

“El cáncer de mama se da a cualquier edad y recomendamos a todas las mujeres que se realicen el autoexamen mamario en su casa, de todas maneras no alcanza para hacer la detección precoz. Si bien es cierto que es muy importante el autoexamen y conocimiento de las mamas al palpárselas y verificar si hay anormalidades o no, pero no alcanza a la detección temprana que queremos hacer. Una vez que la mujer toma conocimiento de sus mamas ante alguna anormalidad, debe pasar a la consulta médica con un médico clínico, generalista o ginecólogo para hacerle un análisis clínico mamario. Dónde, sumado a esto, se les realiza un interrogatorio de antecedentes personales y familiares, además de una inspección y palpación de las mamas”, continuó.

Edades de riesgo

Vitoloni remarcó que “según la edad de la paciente y característica de sus mamas se les indicará los estudios complementarios que necesite, no todas las mujeres requieren de los mismos estudios. Si bien la mayor incidencia del cáncer es en mujeres de entre 50 y 69 años, la mamografía es el mejor estudio para la detección de esta enfermedad en esas pacientes. En el caso de mujeres más jóvenes donde las mamas son generalmente mas densas, hay otros estudios complementarios como la ecografía mamaria que si son importantes realizarlos, pero a eso lo define el médico que revise a la paciente”, sostuvo.

Donde acudir

La referente del Ministerio de Salud, remarcó que “en hospital Evita, durante todo el año, las mujeres de entre 50 y 69 años que vengan y no tengan realizada una mamografía en los últimos dos años, se les realiza el estudio y se toman como parte del programa que llevamos a cabo en toda en la provincia con el móvil mamográfico o en los distintos hospitales de Victorica, General Pico y Santa Rosa. Al resto de las mujeres se les aconseja que haga su primer consulta en cualquier nivel de atención, ya sea en guardia, en clínica, en generalista o especialistas como un ginecólogo”.

Acciones adicionales

La doctora Vitoloni informó “en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa realizamos consultorio conjunto de patologías mamarias con la doctora Carolina Fiorucci, en el marco del intervencionismo mamario a las pacientes que registren imágenes sospechosas en mamografías o ecografías. Además se realizan interconsultas de toda la provincia los días jueves. Aquellas pacientes que requieran interconsulta con patología mamaria con gente especializada, puede pedir el turno en el Hospital Evita a través de los distintos centros de salud de toda la Provincia”, continuó.

Además indicó que “hasta el 31 de octubre en los Hospital Lucio Molas y Gobernador Centeno se harán mamografías a demanda, para mujeres de entre 50 y 69 años que no tengan una mamografía actualizada. Se harán por orden de llegada y sin la necesidad de contar con orden médica”, concluyó.

