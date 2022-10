Massa prepara “Precios Justos”, una medida “de largo plazo para que se sostenga en la góndola”

Compartir esta noticia:











«Como método, los congelamientos dictados por la fuerza no funcionan. Sí creo en un trabajo acordado con las empresas que representan más del 65% de lo que consumimos los argentinos», detalló el ministro de Economía.

El ministro Sergio Massa confirmó el lanzamiento de «Precios Justos» en el marco de un nuevo paquete de anuncios económicos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Se trata de un programa «de largo plazo para que se sostenga en la góndola» que convivirá con Precios Cuidados. Según el funcionario, regirá durante los próximos 90 días en los que el valor de los productos acordados no aumentará y los precios saldrán impresos en los envases.

“Si no, lo que acordamos en una oficina con las empresas, después no se cumple en la góndola y aparecen las frustraciones”, planteó en diálogo exclusivo con Ignacio Ortelli por el programa «Si pasa, pasa» en radio Rivadavia AM 630. Además, especificó que los productos de este convenio que el Gobierno alcanzó con los gremios y las empresas de consumo masivo “representan más de 65% de lo que usan los argentinos”.

La idea, expresó Massa, es darle certidumbre al consumidor sobre los precios de la mercadería frente a una inflación que podría trepar a los tres dígitos. Asimismo, sostuvo que pretenderá brindar mayor certeza a los empresarios sobre los programas de importación, la ampliación de la producción y créditos con mejores tasas. Además, el Sistema de Controladores Fiscales tendrá un tablero electrónico online del programa de precios.

Durante la entrevista radial, también confirmó que desde noviembre subirá el piso de Ganancias a $330.000. Por otro lado, anunció la puesta en marcha del programa Precios Justos –en reemplazo de Precios Cuidados– «para que el precio que aparezca en el paquete se sostenga» y un plan a 30 cuotas para comprar televisores, aires acondicionados y celulares a baja tasa durante el mes del Mundial de Fútbol.

Al igual que días atrás, por último, el ministro de Economía volvió a mostrarse en contra del congelamiento de precios, como pugnaban algunos sectores del oficialismo. “Como método entiendo que no funcionan y en ese sentido me parece clave sentarnos en la mesa con las empresas para trabajar en acuerdos, no solo de mes a mes como con Precios Cuidados, sino más de largo plazo”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios