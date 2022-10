Directorio de Pampetrol: “El pueblo sabrá que en esta Cámara se ha usurpado un puesto”

Compartir esta noticia:











Se reunió la comisión de Peticiones para solicitar a los bloques minoritarios legislativos respectivos que propongan representantes a efectos de conformar la empresa pampeana PAMPETROL S.A.P.E.M. La diputada provincial, Sandra Fonseca, nuevamente cuestionó la designación y señaló que la «segunda minoría le corresponde a Comunidad Organizada».









Fue aprobada la nota para las designaciones de Hugo Pérez como director titular y Conrado Caione como síndico suplente propuestos por la UCR, y las designaciones de Héctor Oscar Pérez como director suplente y Martín Matzkin como sindico titular por parte del bloque de Propuesta Federal.

A través de una nota, Comunidad Organizada propuso como representantes a Javier Horacio Díaz como sindico titular y a Diego Tesilla como director suplente. Esta propuesta fue rechazada.

La diputada Sandra Fonseca tomó la palabra y manifestó: “Hice leer esta nota porque la segunda minoría le corresponde a Comunidad Organizada como dicta la ley, después por las operaciones y confabulaciones aparecen otros ocupando ese lugar. Sepan que hay que respetar el voto popular. Yo no estoy reclamando otra cosa que no sea lo que el pueblo eligió”.

“Estoy recorriendo la provincia y contando esto que se está ocultando. A veces creo que la dirigencia política en general, pensando que tiene supremacía, puede ignorar o hacerse la que no sabe. El pueblo sabrá que en esta cámara se ha usurpado un puesto”, dijo Fonseca.

“Señores de la oposición y el oficialismo, mi gran tarea es recuperar los recursos económicos que se van y todo eso que se dilapida tiene que ir a las familias que la están pasando mal. Tener mayores recursos les dará independencia a los intendentes y no tener que chuparle las medias al gobierno de turno. A mí me duele el escuchar que intendentes Radicales me digan que les llegan menos recursos que a otros”, sostuvo la legisladora de Comunidad Organizada. Y continuó: Torroba salió a darle un salvavida al ministro Franco cuando vino a exponer a la Legislatura, pero también quedó en claro como Torroba conoce mucho más de Pampetrol que los diputados que no están en la empresa”.

