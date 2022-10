Capacitación sobre ACV en el Molas: Participan más de 150 profesionales de todo el país

Compartir esta noticia:











Se llevó a cabo en la Sala «René Favaloro» del Hospital Lucio Molas, la séptima Jornada Provincial de Capacitación del ACV de la que participan más de 150 profesionales de la Salud de todo el país.

Laura Vigliota, jefa del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, y coordinadora de la actividad manifestó que “estamos felices de poder volver a realizar una jornada de manera presencial, a pesar de que la pandemia ayudó a la virtualidad, y hoy estamos con más de 150 personas conectadas por zoom de todo el país. Esta es la séptima jornada que realizamos en conmemoración del mes de Accidente Cerebro Vascular, por la importancia que tiene y por el grado de discapacidad y mortalidad que tienen todas las enfermedades cardio-vasculares, en este caso el ACV”.









En relación a las temáticas a desarrollar y los desafíos que propone la jornada, “dado que son las séptimas jornadas y venimos haciendo un reconto de las aristas que tiene esta patología, hoy vamos a hablar de causales no tan frecuentes pero que pueden encontrarse y hay que buscarlas en pacientes jóvenes que presentan un ACV. Vemos que se está incrementando, tanto en La Pampa como en el país y el mundo, y cada vez va disminuyendo la edad de aparición de todas estas enfermedades cardiovasculares. Por eso la importancia de todos los años volver a remarcar este tipo de patologías y sus maneras de prevención”, continuó.

“En el caso de que es una jornada científica la que se está desarrollando hoy para profesionales de salud, se remarca que tenemos que buscar dentro de las causales. Dentro de estas, tenemos factores modificables y no modificables como la edad y el sexo. Los modificables son los que siempre tratamos de inculcar como son las enfermedades crónicas no transmisibles como son la presión arterial, diabetes, todo lo referido al estrés y la falta de sueño. Todas estas cuestiones que se pueden modificar”, sostuvo.

Vigliota remarcó las causales de los ACV no tan conocidos, “hay factores como la apnea al sueño, pacientes roncadores que presentan diagnósticos de apnea que hoy va a ser tratada en la jornada, la disección carotídia y otras patologías, son importantísimas para buscar en un paciente joven que tal vez no esté entre los factores de riesgo no tan comunes como puede ser una dislipemia que es lo que siempre buscamos”, sostuvo.

En consecuencia de ACV sobre pacientes de COVID-19, Vigliota indicó que “durante la época de pandemia se notó un aumento de las enfermedades cardiovasculares por el efecto protrombótico que tenía el COVID y también de las presentación de las enfermedades neurológicas entre ellas el ACV”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios