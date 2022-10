Prensa informó del conflicto con las empresas a Ziliotto: “los salarios son de hambre”

Compartir esta noticia:











Este miércoles, en el lanzamiento de las promociones del Banco de La Pampa para incentivar el consumo en comercios locales y de cercanía, una delegación del Sindicato de Prensa de La Pampa Zona Sur (SIPREN), se hizo presente e hizo conocer su reclamo salarial al gobernador Sergio Ziliotto.

“Estamos atravesando un momento tremendo en el gremio. Vemos que la actividad se complica y el periodismo de los diarios y la gráfica, se va degradando y perdiendo fuerza y necesitamos salarios profesionales”, dijo Gustavo Laurnagaray.

"Nuestra presencia acá, es para hacernos escuchar. Aún en la situación de una pelea a nivel nacional, los salarios son hoy de hambre", agregó.









Por su parte, el gobernador Sergio Ziliotto dijo que “compartimos todas las luchas laborales para tener un trabajo digno y un salario digno. Ponemos todas las herramientas que tiene el Estado a disposición, para todos los sectores, privados y públicos”. Y “tenemos la convicción ideológica que la economía se reactiva de abajo hacia arriba, poniendo plata a la gente. A través del salario, de estos tipos de anuncios de hoy, generamos empleo. Tenemos una política activa de inversión pública para generar trabajo”, agregó el mandatario.

“Lamentablemente, las condiciones que ustedes plantean, están en el contexto de una inflación que destroza los salarios, los planes de proyección del desarrollo que tienen los gobiernos. La inflación le pega a todo el Estado. Por eso, el acompañamiento a la lucha de los trabajadores, que compartimos porque ideológicamente, creemos que la base de la economía es el trabajo, que tiene que tener más preponderancia sobre el capital”.

Desde el sindicato, aclararon que el reclamo no era al gobierno provincial. “Paradójicamente, como comunicadores, no tenemos donde reflejar nuestras voces, porque obviamente, las empresas no nos dan la voz”.

“Encomiamos la política salarial del gobierno de La Pampa, que ha acompañado la inflación, con cláusulas gatillo. En los medios de prensa, no vivimos esa realidad, no existen las clásulas gatillo y durante los años del macrismo, perdimos el 40% del poder salarial y durante los años de este nuevo gobierno, en el primer año lo empatamos y volvimos a seguir perdiendo poder salarial, hasta niveles de hambre”, dijo Gustavo Silvestre, otro de los trabajadores.

“Hoy un trabajador de prensa, con 30 años de antigüedad, no supera los $100.000 y está por debajo de la línea de la pobreza. Usamos este lugar, como caja de resonancia y le pedimos disculpas por el atrevimiento, para instar a las empresas que no digamos que iguale la política salarial del gobierno provincial, pero por lo menos que intente hacer un esfuerzo para acercarse y que dejemos ser los asalariados quienes tengamos el peor salario profesional en actividad, como sucede a los periodistas de prensa”.

“La libertad de expresión, se garantiza con salarios dignos para los trabajadores que ejercen este derecho y dando voz a los distintos sectores de la sociedad. Gracias por escucharnos”, agregaron.

