Sigue el conflicto en Rentas: “es un ajuste del 15% al sueldo del personal”

Desde la Dirección General de Rentas continúan con las protestas ante lo que el Ministerio definió como una “redistribución” de ingresos para otros sectores. No descartan medidas de lucha.

Trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Rentas continúan con sus protestas, en reclamo por la quita de un adicional del 15% en sus salarios y lo calificaron como un ajuste.

En diálogo con Plan B, señalaron que en el día de ayer llevaron una nota al Subsecretario de la Secretaría de la Gobernación, que atendió el reclamo y señaló que iba a llevar el reclamo al Poder Ejecutivo. “Ahora estamos a la espera que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y revea este ajuste a los trabajadores, siendo que este gobierno enarbola las banderas de procurar conquistas sociales de los trabajadores”.

“También queremos desmentir lo que está diciendo el Ministerio de Economía. No es una redistribución de ingresos, sino que básicamente, es un ajuste a los trabajadores, en virtud de que si hay una masa de dinero y si una porción de esa masa, se va a utilizar para incrementar el premio estímulo de otro sector, que puede ser Contaduría General o el Ministerio de Hacienda, esa porción que se destina a ellos, es la que se nos disminuye a nosotros”.

“Básicamente, es un ajuste al personal de Rentas del 15% de su sueldo. Queremos que la población tome conciencia que esto es un ajuste y sobre todo en este momento, de contexto inflacionario, cuando el gobierno propone cláusulas gatillo y paritarias. Esto va en contradicción con esas medidas”, dijo.

“Nosotros no tenemos comunicación oficial del Ministerio, pero sí vimos reflejadas declaraciones en un medio gráfico. Nosotros fuimos declarados en plena pandemia como esenciales, se siguió trabajando y compañeros que no lo podían hacer desde su hogar, arriesgaron su salud, viniendo a estas instalaciones y en todo momento, sufragamos gastos, para adaptar la tecnología de nuestro hogar, en servicio de nuestro trabajo”.

“Nosotros siempre hicimos el trabajo, que era recaudar. Con esa recaudación el gobierno pudo hacer jardines de infantes que otro gobierno no hizo, equiparar las salas de emergencia y habilitar puestos de trabajo. Lo que el Ministerio llama redistribución, es lisa y llanamente un ajuste, quitar parte de nuestro sueldo para una redistribución”, criticaron.

“Por eso nuestra alarma, el Gobernador pregona que los salarios iban a acompañar la inflación, pero los empleados del organismo, no podemos acceder a eso, porque tenemos una quita del 15%”, indicaron.

Los trabajadores fueron a buscar respuestas oficiales a las autoridades del sector y no las obtuvieron. “Pero luego la vimos en los medios gráficos y se termina aceptando lo que fuimos a reclamar: cuando hablan de redistribución de un ingreso, estamos hablando de una parte que va a sacar para darle a otra parte”.

“No nos vamos a enfrentar con esa otra parte, que son trabajadores como nosotros. Sí hay que entender que ese adicional que cobramos, es un adicional que se cobra en todas las provincias, por ser entes recaudadores. Hablar de un tope para ver qué van a distribuir, es arbitrario. Siendo un ente recaudador, se sabe lo que se recauda. Poner un tope, o sacar una parte para redistribuirla en otra y en esa otra parte, están las mismas partes que firman una resolución, es arbitrario y nos da qué pensar. Ellos (por las autoridades) hablan de una redistribución. Ya sabemos que esa redistribución es una quita en otro sector y ese sector es Rentas, el ente que recauda para que la provincia pueda adquirir bienes y servicios”.

Consultados sobre si el 15% que se les quita irá a funcionarios provinciales, contestaron que sí. “Lo que no se ajusta a Rentas, pasa a formar parte de una masa. No estamos en contra de una mejora salarial de los compañeros y compañeras de Contaduría o del Ministerio, pero ellos forman parte de ese estímulo. O sea, yo patrón, me estoy aumentando el sueldo en detrimento de un ajuste en otro organismo”.

Los trabajadores y trabajadoras afirmaron que el reclamo continuará. “Desde el lunes estaremos en asamblea permanente y veremos cómo evoluciona el conflicto. Puede ser un paro de actividades, pero todavía no está decidido”.

