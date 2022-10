Cristina habló de “responsabilidades evidentes y silencios complices” en el atentado en su contra

Compartir esta noticia:











La exmandataria compartió en sus redes sociales un artículo periodístico en el que se hace referencia a las «mentiras» alrededor del intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre.









La vicepresidenta Cristina Kirchner alertó sobre «responsabilidades evidentes y silencios cómplices» al referirse al intento de asesinato que sufrió en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

«Imperdible columna de Luis Bruschtein…sobre responsabilidades evidentes y silencios cómplices», publicó Kirchner en su cuenta de la red social Twitter.

La ex mandataria compartió en sus redes sociales el link y la imagen de un artículo periodístico publicado por Página 12 en el que se hace referencia a las «mentiras» alrededor del intento de magnicidio, el pasado 1 de septiembre.

En referencia a los integrantes de Revolución Federal, la nota afirma que «existen pruebas que señalan a millonarios macristas como los posibles financistas de estos grupos de provocadores y asesinos frustrados».

«Aunque los quieran presentar como un grupo aislado, constituyen un condimento inseparable de las derechas que representa el macrismo», sostiene el artículo firmado por el periodista Luis Bruschtein.

Además, resalta que el discurso de Revolución Federal es «funcional a la esencia reaccionaria de Juntos por el Cambio y juega como complemento de las noticias falsas (fake news) y de la persecución judicial con causas falsas contra dirigentes populares (lawfare)».

«Es el componente exaltado, el que termina de justificar los linchamientos, el gatillo fácil o la violencia institucional, que han sido componentes importantes en el gobierno de Mauricio Macri», agrega.

Respecto de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal, en el artículo se cuestiona que «si no fuera por los ocho y pico de millones que una empresa de la familia del ex ministro de Finanzas de Macri, Luis Caputo, entregó al jefe del grupito, no se sabe de qué vive».

«Los gritos contra los corruptos, o contra los planeros han sido el preludio de las amenazas de asesinar a Cristina Kirchner. Los primeros gritos iban justificando la culminación. Cualquiera con un poco de calle sabe que la provocación cumple reglas», escribió Bruschtein.

El posteo de la vicepresidenta se produce luego de que la Justicia ordenó este jueves la detención de cuatro miembros de Revolución Federal, en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la titular del Senado.

Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel y los integrantes de Revolución Federal Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, hija del ex entrenador Alfio «Coco» Basile.

