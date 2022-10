Pablo Moyano acordó beneficio por el impuesto a las Ganancias para 130 mil camioneros

Compartir esta noticia:











El secretario Adjunto de Camioneros Pablo Moyano se adelantó a los gremios que empezaron a reclamar el fin de la gravación de los adicionales salariales en el régimen de Ganancias y ya aseguró para Camioneros la exclusión de sus representados.

El acuerdo al que arribó con el ministerio de Economía se incluyó en el dictamen del Presupuesto 2023. Mientras tanto, se tensa la negociación paritaria, el gremio se declara en alerta y no descarta un paro nacional.









La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió hoy al líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, con quien dialogó sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 130 mil trabajadores de esa actividad.

«A partir de un acuerdo entre Camioneros y el Ministerio de Economía se le incluyó al proyecto una modificación sobre el Impuesto a las Ganancias que establece la exención de los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres para el pago del tributo, en beneficio de más de 130 mil trabajadores», se informó oficialmente.

En el comunicado se expuso que «de esta manera, Camioneros logró dar respuesta a un reclamo histórico, ya que era el único gremio de transporte hasta el momento que tributaba Ganancias sobre comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo».

También participaron del encuentro, Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Nicolás Aliano, jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; los diputados nacionales Paula Penacca y Hugo Yasky; y de Camioneros: Oscar Pérez, Sergio Sánchez, Carlos Zolezzi, José Luis García y Oscar Borda.

El proyecto de Presupuesto 2022 se tratará el próximo martes en el recinto de la Cámara baja.

El mismo día que una treintena de gremios reclamará la eliminación de Ganancias para los salarios. Darán una conferencia de prensa a las 10.30 hs. en el Salón Auditorio de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), en San José al 200 de la ciudad de Buenos Aires.

Paritaria

Pablo Moyano informó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización y que no descartan realizar un paro en todo el país. «Mientras empresarios y funcionarios miraban la pandemia por televisión, fueron los camioneros los que abastecieron el país de alimentos, de medicamentos, de vacunas. Queremos que todo ese esfuerzo sea reconocido en estas paritarias».

El planteo empresario fue de una paritaria anual 84% pagadera en 5 o 6 cuotas. Moyano pidió «urgente una propuesta seria y concreta» porque en estas condiciones no sabe si van a asistir a la próxima audiencia y aclaró «los trabajadores no somos los responsables de la inflación», en clara respuesta a la ministra de Trabajo. «Los responsables son los empresarios que la levantaron en pala, que la levantan en pala y no la quieren distribuir a los trabajadores», concluyó.

