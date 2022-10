Racing recibirá a River esperando una ayuda de Independiente  

Compartir esta noticia:













Racing Club recibirá este domingo a River Plate, en la despedida oficial del entrenador Marcelo Gallardo, buscando el triunfo y aguardando que su vecino y eterno rival Independiente venza o iguale en su visita a Boca Juniors, para de esa manera poder ser campeón de la Liga Profesional de fútbol (LPF) o bien jugar un desempate, en un clásico válido por la 27ma. y última fecha.

El encuentro se desarrollará a las 17, el mismo horario en que jugarán Boca e Independiente, en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports.

Esta apasionante definición entre Boca (puntero con 51 unidades) y Racing (segundo con 50) no ofrece dudas en cuanto a lo matemático y esta cargada de morbo, ya que las rivalidades entre los dos más grandes del fútbol argentino y los equipos de Avellaneda se cruzan, y esperan ayuda del adversario menos pensado.

Boca con vencer a Independiente (entre los dos existen 28 puntos de diferencia en la tabla anual y 17 en la de LPF), será el campeón sin esperar una «ayuda» de River en el Cilindro de Avellaneda, pero si empata o pierde dependerá de que los de Núñez no caigan ante Racing.



Asimismo, Racing, que no depende de su propio resultado para dar la vuelta olímpica, está obligado a aguardar por el «favor» de Independiente, porque si obtiene los tres puntos ante el «Millonario» y su vecino es superado en La Bombonera de nada servirá esa victoria.

Ante tales circunstancias las especulaciones abundan y tanto River como Independiente, como sus hinchas, gritan a los cuatro vientos que la grandeza de ambos no les permite caer en ninguna especulación y que irán en busca del triunfo sin tomar en cuanta el beneficio y el perjuicio que le ocasiones a su adversario de siempre.

Racing llega a este final lamentando los puntos que dejó en el camino cuando solo se dedicaba al torneo doméstico, luego de haber sido eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina por el modesto Agropecuario, de la Primera Nacional.

Eso le dio una ventaja de concentrarse en un único objetivo mientras Boca jugaba la Copa Libertadores (llegó hasta octavos de final), la Copa Argentina (está en las semifinales) y la Liga Profesional.

Los puntos que dejó en el camino ante Tigre, Arsenal y San Lorenzo como local (obtuvo dos de nueve) le pasan factura al equipo de Fernando Gago, que en este último tramo no jugó de manera muy atildada pero fue más práctico y efectivo, lamentando la rotura de los ligamentos de Emiliano Vecchio, quien se transformó en su principal generador de juego.



River, el «convidado de piedra» en un Cilindro que estará repleto, será un rival que esta aún conmocionado por la ida de su DT Gallardo, que no logró objetivos en este 2022, y que no contará con el colombiano Juan Fernado Quintero (suspendido)y el uruguayo Nicolás De la Cruz (lesionado), pero si con el colombiano Miguel Borja y del defensor Milton Casco, quienes cumplieron con sus sanciones.

Es el epílogo del exitoso ciclo del «Muñeco» Gallardo en River y no suena lógico que alguien desee ponerle el broche final a esta maravillosa etapa, con 14 títulos logrados, con un derrota ante Racing.

Además, la «Paternidad» de River es notable sobre Racing con un total de 203 juegos entre amateurismo y profesionalismo con amplia ventaja de los «Millonarios».River se impuso sobre la «Academia» en 98 ocasiones contra 54, mientras que hubo 51 empates.

+ Probables formaciones +

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud o Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz o Jonathan Gómez o Nicolás Oroz; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, José Paradela y Esequiel Barco; Lucas Beltrán y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Racing Club,

Hora de inicio: 17.

TV: TNT Sports.

