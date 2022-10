El Gobierno de La Pampa firmó Acta de compromiso por el Cambio Climático

Compartir esta noticia:











Esta mañana, en MEDANO de General Pico tuvo lugar una importante acción enmarcada en el Día Internacional Contra el Cambio Climático, donde se firmó un Acta de compromiso entre el Gobierno de La Pampa y la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático (RAMCC).









Participaron del evento el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, el subsecretario de Planificación Territorial, Gabriel Reiter, la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell (quien participó de forma virtual), el director Ejecutivo de la RAMCC, Ricardo Bertolino, la diputada provincial, Lilia Caimari, intendentes e intendentas, concejales y concejalas, representantes de Jóvenes por el Clima, representantes de los municipios de Villarino (Buenos Aires) y de Merlo (San Luis).

El subsecretario de Ambiente de La Pampa agradeció la presencia de las distintas autoridades y agradeció a la intendenta de General Pico por el recibimiento, “el famoso cambio climático está entre nosotros, ha venido para quedarse, lamentablemente sus efectos van a ser mucho más serios de lo que en algún momento se había pronosticado”, dijo.

Tittarelli explicó que años atrás esta posibilidad se veía mucho más lejana pero que actualmente la realidad muestra la ausencia de una sensación de tragedia o al menos de profunda preocupación “lo real es que cada vez nos queda menos tiempo para actuar y para tomar decisiones de base como para cambiar esta tendencia climática”.

A partir de la importancia de detectar los cambios y poder ejecutarlos en territorio, el funcionario provincial expresó la necesidad de tener municipios ocupados en el tema, “y empezar, a partir de este día, a tener una relación más directa con la Red, que nos va a ayudar a poder tomar las medidas necesarias como para avanzar en el tema”.

Por su parte, Gabriel Reiter felicitó la organización de este evento tan importante “que permite estar dentro de la articulación de lo que son las decisiones y acuerdos globales y cómo repercuten en acciones locales. Creo que eso vamos a aprender mucho hoy acá, el compromiso de todas las partes hace a la suma, así que agradecer a los intendentes que hoy participan”.

RAMCC

Ricardo Bertolino explicó que la RAMCC se creó hace 12 años, siendo la primera y hasta el momento única Red de América Latina, “venimos trabajando alrededor de 277 municipios de Argentina donde viven 20 millones de personas. Empezamos dos municipalidades (Monte Caseros y Corrientes), menos de 400.000 habitantes y hoy, gracias al esfuerzo y ejemplo de los intendentes de Argentina, que se ponen a trabajar fuertemente en la acción climática, llegamos a los números que recién comentaba”.

Además, es la red número uno en planificación climática local, siendo Argentina el país que mayor cantidad de planificación climática entrega en el mundo al Pacto Mundial, donde participan 12.000 municipios de todo el mundo.

Bertolino consideró que este problema es una oportunidad para cambiar el modelo de desarrollo del país, “si sabemos que las cosechas van a ser distintas, que los productos van a rendir diferentes, que tenemos que cambiar la manera de consumir el agua, la electricidad, de movilizarnos de un lado para otro, si sabemos esto con anticipación, como está pasando en Argentina a partir de la decisión de los gobiernos locales, podemos tomar las medidas suficientes para evitar daños mucho más graves de los que se avecinan”.

Este trabajo debe ser colectivo y ya se adelanta a un tiempo que va a ser complicado en el planeta, explicó, quien consideró que la decisión municipal permitirá reaccionar con éxito, “generando sobre todo empleos que todavía no existen. El cambio climático va a permitir generar muchísimos más empleos dignos que los que actualmente existen, en temas que hasta ahora no existen, cómo recolectar el agua de lluvia, para no usar agua para regar el jardín, cómo utilizar más vehículos eléctricos o bicicletas, cómo gestionar los residuos, cómo mejorar la productividad o qué tipos de especies sembrar, hay un montón de cosas que empezamos a aprender desde los municipios de la Red, y cada año mostramos resultados”.

A modo informativo, contó que los municipios que vienen trabajando bajan la curva de emisión de gas de efecto invernadero y aumentan la curva de empleo digno generado, “según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el 50% de los empleos de los próximos 30 años todavía no se crearon, pero no podemos estar atrás de eso, debemos estar adelante, tenemos que pensar qué tipo de empleo hay que favorecer en nuestro municipios para que las nuevas generaciones tengan oportunidad”.

Considerando que en La Pampa se llevan adelante acciones determinantes ante el cambio climático, Bertolino explicó que este cambio climático es lo que se vive día a día, “cada vecino tiene que aprender a entender y a actuar en consecuencia. Esta reunión es sobre el tiempo que se viene, La Pampa está mostrando cómo se está preparando para ese tiempo, cómo prepara a su gente y cómo nos estamos juntando para aprender unos de otros”.

“La Pampa es la primera provincia que está haciendo una reunión de este tipo, con esta fuerza, y con este acompañamiento de la Provincia para ese tiempo que ya está con nosotros. Según el ITCC (científicos del mundo que estudian cambio climático) nos quedan 8 años para cambiar el sentido hacia donde está orientado hoy el planeta. Antes, cuando comencé el estudio de ambiente, no había tiempo, era algún día, hoy tenemos una fecha aproximada, si en 8 años no logramos revertir la curva que actualmente tenemos de emisión de gases de efecto invernadero no sabemos cómo va a reaccionar el planeta”, manifestó.

Nación

La directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, vía Zoom celebró la posibilidad de compartir esta actividad e informó que en esta Semana de la Acción Climática habrá muchos eventos y actividades desarrolladas desde el organismo nacional.

“Quiero agradecerles por la iniciativa y por permitirnos llevarla adelante juntos. Este tipo de actividades refleja cómo entendemos que debe llevarse adelante la política climática a nivel nacional, involucrando a todos los actores que están interesados en seguir aportando, a construir resiliencia frente al cambio climático”, añadió.

La funcionaria hizo particular hincapié en el trabajo con La Pampa, “reforzando el compromiso de Argentina frente al cambio climático y entendiéndolo como un compromiso federal”.

Intendenta

Fernanda Alonso, quien además es integrante de la RAMCC, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, oportunidad en la que consideró que esta cuestión sobre el cambio climático es transversal a las áreas que tocan conducir y llevar adelante cada uno de los integrantes de un municipio.

“Agradezco que en este día tan particular estemos en nuestra ciudad llevando a cabo esta actividad, esta decisión política que ha tomado el Gobierno provincial de ser parte de la Red y que nos visite Ricardo Bertolino, que para nosotros es un guía, un asesor, un consultor permanente por parte de cada uno de los municipios que somos parte de la red, es a quién pedimos auxilio constante frente a los avances y decisiones que vayamos tomando en esta materia”, agregó.

Saludando muy especialmente a los intendentes de Villarino y Merlo, quienes visitaron la ciudad, como a todos los jefes y jefas comunales de La Pampa presentes en la jornada, la intendenta de General Pico dijo: “para cada integrante de la Red que otro intendente entienda de qué se trata y cuáles son los beneficios que existen por ser parte nunca va a ser tarde. Saludo especialmente a los dos integrantes de Jóvenes por el Clima, sumados a esta lucha así que agradezco puntualmente al Gobierno provincial por elegir esto y a concejales y concejalas que nos acompañan. No quiero dejar afuera a aquel ciudadano y aquella ciudadana que sin ser parte de ningún gobierno está acá sentado porque le interesa el tema, me parece que es ahí adónde debemos llegar, a cada una y cada uno de los ciudadanos a que se comprometan que esto, para nosotros es una responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de conducir y decidir, pero para cada ciudadano puede ser también un aporte”.

