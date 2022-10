Con la presencia de Roberto Torres, políticos evangélicos criticaron a Milei y apoyaron a Estados Unidos y a Bolsonaro

Compartir esta noticia:











PLENARIO DE UNO (UNA NUEVA OPORTUNIDAD) Este fin de semana referentes y equipos de 14 provincias nos reunimos en Entre Ríos para realizar el #PlenarioUNOParana con el fin de afianzar una construcción política nacional que sea fuerte en valores y principios. #SomosUNO pic.twitter.com/FKaZgvkMou — Walter Ghione 💙 (@WalterGhione) October 23, 2022

El exconcejal de Pueblo Nuevo y Propuesta Federal, Roberto Torres, participó del encuentro nacional del partido UNO en Paraná, provincia de Entre Ríos, donde se juntaron referentes de 14 provincias. Mensaje de unidad en Juntos por el Cambio, apoyo a Estados Unidos, Bolsonaro y críticas a Milei porque “trabaja para el kirchnerismo”.

El partido Una Nueva Oportunidad (UNO) realizó el IV encuentro nacional que encabezaron el pastor y diputado provincial de Santa Fe, Walter Ghione, la tucumana Ana Valoy, el anfitrión Leandro Jacobi, y el Bonaerense Diego Villamayor. Por La Pampa participó Roberto Torres, exconcejal de Santa Rosa y Pastor Evangélico.

Durante la reunión ratificaron la pertenencia de UNO a Juntos por el Cambio: “estamos en un momento bisagra, en el cual vamos a derrotar al populismo que gobierna en Argentina y que nos llevó a que tengamos trabajadores formales bajo la línea de la pobreza y a nuestros jubilados en la indigencia”, sostuvo Ghione presidente de UNO,

La dirigencia nacional de Juntos por el Cambio dijo presente mediante mensajes de los principales dirigentes: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo y Dina Rezinovsky actual Diputada Nacional Evangélica.

Ghione criticó a Milei y al partido libertario por “dividir a la oposición y ser funcional al gobierno nacional”.

“Argentina tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, no desde el odio y los mensajes mesiánicos. ¡Cuidado! esto no lo soluciona una sola persona gritando al pueblo desde los escenarios con música de rock and roll de fondo, ni con ninguna receta mágica, el desastre al que nos llevó el kirchnerismo lo solucionamos entre todos y en equipo, sumando coincidencias”, alertó.

En el final del plenario los referentes Walter Ghione (Santa Fe); Ana Valoy (Tucumán); Leandro Jacobi (Entre Ríos); Diego Villamayor (Buenos Aires); Roberto Torres (La Pampa); Marisa Torres (Neuquén); Viviana Moreno (Salta); Daniel Molina (Córdoba); instaron a la unidad de JxC, sentaron las bases para “la construcción territorial, el crecimiento obtenido, y las bases de transparencia, lucha contra la corrupción, honestidad para superar la crisis de confianza que golpea la economía”.

“UNO se construye desde abajo hacia arriba, con una mesa ejecutiva representada por varias provincias y respetando las idiosincrasias locales”, indicron.

En el final decidieron la creación de la “Fundación Luther King, cómo think tank de ideas para sus bases políticas, restando la figura internacional del luchador de los derechos civiles que era Pastor Evangélico en los Estados Unidos, uno de los países con mayor expresión de dicha fe”, que estará a cargo Leandro Jacobi.

Por último Ghione hizo un guiño a favor de Jair Bolsonaro al citar una frase del actual presidente de Brasil: “Contémosle a todos nuestros amigos, vecinos y parientes que hay un grupo de cristianos con principios y valores que vienen a la política a poner a Argentina por encima de todo y a Dios por encima de todos”.

