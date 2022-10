Jueves de Cine Alemán en Milenium

Compartir esta noticia:











Se proyectará “La Conferencia”. La tica es este 27 de octubre a las 21hs. en Cine Milenium. Organiza ACPCine y Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa.









“LA CONFERENCIA” (Die Wannseekonferenz, Alemania. De Matti Geschonneck). El 20 de enero de 1942, altos representantes del régimen nazi alemán se dieron cita en la idílica villa de Wannsee, al suroeste de Berlín, en un encuentro que pasó a la historia como la “Conferencia de Wannsee”, por su alcance, fatalidad y consecuencias. Quizás la conferencia más terrible de la historia humana, donde estuvieron presentes quince líderes de las SS, el NSDAP y la burocracia ministerial. Una «reunión seguida de desayuno» para discutir un tema exclusivo, que los nacionalsocialistas llamaron la «Solución final a la cuestión judía», que significó el asesinato masivo sistemático de millones de judíos de toda Europa. Una película basada en el acta de la reunión redactada por Adolf Eichmann en ese momento. Con Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner y otros. Subtitulada, apta para mayores de 13 años.

La Vanguardia la describió: “La conferencia, la valiente revisión del Holocausto que llega desde el cine alemán de la mano de Matti Geschonneck, se ha alzado con el premio a la Mejor película en la sexta edición del BCN Film Fest. El cine alemán ha sido esquivo a abordar el nazismo, quizá porque la herida de sus atroces crímenes aún no está del todo sanada. Pero el veterano Geschonneck se ha atrevido a romper ese tabú y ha llevado a la gran pantalla uno de los momentos más terribles de la era de Hitler: el acuerdo para poner en marcha «la solución final». (…) En menos de hora y media entre argumentos jurídicos y logísticos, los participantes decidieron exterminar a todos los judíos de Europa con un método «ordenado y eficaz».

Fomento

Con la premisa de la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa de tratar de lograr que más gente vuelta a ámbitos culturales, ACPCine formalizó un convenio con el Goethe-Institut de Buenos Aires para poder exhibir películas alemanas que no se han estrenado comercialmente en Argentina y clásicos restaurados de todos los tiempos de grandes directores alemanes. En noviembre se exhibirá: “ ’ALMANYA` – BIENVENIDOS A ALEMANIA” (‘Almanya’ Willkommen in Deutschland, Alemania) de Yasemin Şamdereli. Y en diciembre “ESTE NIÑO NECESITA AIRE FRESCO” (Der Junge muss an die frische Luft, Alemania) de Caroline Link. La entrada por función para este ciclo en convenio con el Goethe-Institut de Buenos Aires costará $ 250,00. Para 2023 se han programado tres realizaciones que se verán en los primeros meses del año.

