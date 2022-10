Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia: “Es una propuesta histórica”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud de la Provincia, Mario Rubén Kohan, se refirió a la puesta en marcha del Centro Radio Oncológico Regional a instancia de un convenio firmado ayer por el gobernador, Sergio Ziliotto, con el ministro de Economía, Segio Massa, el de Ciencia Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y autoridades de la sociedad estatal INVAP, a cuyo cargo estará el funcionamiento del complejo.









El funcionario provincial, resumió que en la temática oncológica La Pampa “no necesita más capacidad de diagnóstico, sino mayor capacidad terapéutica y con este Centro Radio Oncológico Regional las expectativas son enormes”.

Kohan no dudó en señalar que se trata de “una propuesta histórica, a partir de la cual surge desarrollar un Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia”. El ministro recordó que la construcción del edificio se finalizó en el año 2011, aunque estuvo inactivo por mucho tiempo debido a distintas circunstancias, hasta que, por la pandemia COVID-19, el gobernador Sergio Ziliotto “solicitó la utilización de ese edificio para brindar atención a los pacientes contagiados. Así nació el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR), de manera transitoria. Una vez finalizada la situación aguda de la pandemia, y reacomodadas las instalaciones en el Hospital Lucio Molas”, indicó.

“A partir de allí existieron diferentes reuniones con la Comisión Nacional de Energía Atómica y del INVAP, donde surge la posibilidad de solo desarrollar una parte de ella como es la radioterapia, no así el caso de la medicina nuclear. Decidimos dar cobertura y ampliar la oferta de salud a nuestra comunidad con la estrategia terapéutica de radioterapia. De acuerdo a información científica, entre el 60 y 70% de los pacientes que padecen enfermedades oncológicas, en algún momento de su evolución pueden o van a recibir radio terapia. Es un tratamiento que puede incluir en la curación del paciente, como estrategia paliativa o cumplir ambos requisitos”, señaló Kohan.

El funcionario provincial destacó que la enfermedad oncológica “cobra muchas vidas en la humanidad y es por eso que se decidió ir por este camino, como no solamente es atender a la enfermedad cardiovascular. Por esto es imprescindible que Salud Pública tenga una oferta apropiada a ese grupo de pacientes y contar con una terapia acorde. En el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia se concentrará no solo lo que significa radioterapia, sino que también que se readecuará otra parte para la quimioterapia indovenosa que va a requerir de un equipamiento en particular. Se adaptará por completo para lograr ser un instituto integral de la enfermedad oncológica, desde la mirada terapéutica”, sostuvo.

El titular de la cartera sanitaria pública remarcó que en La Pampa “no necesitamos más capacidad de diagnóstico, necesitamos más capacidad terapéutica y con este Centro de Radioterapia las expectativas son enormes. Darle calidad de vida a nuestros ciudadanos que padecen una enfermedad tan dramática, es lograr ampliar derechos a través del Gobierno de La Pampa. Ampliamos derechos para pampeanos, pampeanas y para los que nos pidan ayuda”, remarcó.

“De acuerdo la información que tenemos, para que el Centro sea habilitado por la Comisión, se deben cumplir requisitos muy exigentes de obra. Si bien el edificio está finalizado, hay que readecuar la parte en la que va el equipo que emite radiación, por lo que demandará de un lapso no muy corto, estimando que a mediados del año entrante podría estar funcionando. La Pampa es muy cuidadosa en registrar que es lo que nos pasa en materia de salud, y sabemos que la enfermedad oncológica cobra muchas vidas, es por eso el desarrollo de este Centro integral que atenderá a pacientes con enfermedades no transmisibles. Y con acuerdos mediante, a pacientes no solo de La Pampa, sino de otras provincias”, manifestó.

“En este Centro, además de cumplir con todos los requisitos de bioseguridad exigibles, se instalarán equipos de última generación que permitirán realizar procedimientos de alta complejidad que hoy no se pueden hacer en la Provincia y deben ser derivados a otros centros. Además al contar con esta tecnología de avanzada, vamos a poder ser formadores de recurso humano calificado para asistir a este tipo de enfermos.

A modo de balance, el ministro de Salud, Mario Kohan señaló que “La Pampa es un territorio extenso que no podía ser cubierto por todas las especialidades, hoy tenemos una Ley de Telemedicina promulgada por el gobernador, Sergio Ziliotto, que permite llegar oportunamente a todos el territorio provincial. Tenemos fortalecido el sistema de Salud, no hay ningún hospital de nivel 3 que no cuente con lo indispensable para manejar un enfermo crítico respiratorio en adelante, con lo cual es un avance sustantivo. Hoy se suma el proyecto en avance para hacer que una gran cantidad de pacientes en algún momento de evolución de su enfermedad oncológica, cuente con esta tecnología de punta para asistir enfermedades tumorales en el período que se encuentre”, concluyó.

