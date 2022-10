Expropiación de tierras para el parque nacional “El Caldenal”: la oposición pide escuchar al “campo”

Compartir esta noticia:











La diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, cuestionó que se avance en el tratamiento de la ley cuando se había dicho que no pasaría hasta que escucharan a productores agropecuarios. Propuesta federal se manifestó en el mismo sentido.

Sandra Fonseca cuestionó que el oficialismo avance con el proyecto en lugar de esperar a que se presenten los productores agropecuarios.









Recordó que “con posterioridad a la emisión de un dictamen legislativo y en la Comisión de Labor Parlamentaria, que reúne al Presidente de la Cámara como a los Presidentes de los distintos Bloque legislativos, se decidió que no se iba a avanzar con el trámite debido que se tomó conocimiento que en las modificaciones del proyecto no se habían realizado con el consentimiento de los propietarios de los distintos campos, donde estaría el Parque Nacional, y que por lo tanto era de obligación inmediata del Poder Ejecutivo que los funcionarios del área concurrieran al ámbito de la Cámara de Diputados. Situación ésta que no se cumplimentó”.

Le señaló al vicegobernador Mariano Fernández que “no puede avanzar de ninguna manera el trámite legislativo, sin que previamente el Poder Ejecutivo de explicaciones sobre estas alteraciones y modificaciones con respecto a hechos que manifestaron haber cumplido, principalmente la reunión con productores y propietarios de la zona afectada”.

Propuesta Federal

También los diputados del Bloque Propuesta Federal, Martín Ardohain, María Laura Trapaglia, Eduardo Pepa y Matías Traba (MID), elevaron una nota al vicegobernador Mariano Fernández, para que el proyecto “sea reservado en la Secretaría” hasta que se escuche a los productores.

“Ante todo, es importante escuchar la palabra de los productores involucrados y asociaciones del sector que han solicitado emitir sus opiniones”, señalaron

“Por este motivo creemos que es recomendable su retorno a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Ecología para continuar la discusión de los objetos y finalidades propuestos en dicho proyecto, lo cual solicitaremos en la sesión correspondiente.” finalizaron.

