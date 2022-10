Por falta de “actualización de precios”: advierten por desabastecimiento de gas envasado

Compartir esta noticia:











La Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado (CEGLA) manifiesta su preocupación ante el atraso insostenible de los precios del gas envasado del Programa Hogar, lo que lleva a un déficit crónico a las empresas fraccionadoras. “Si la Secretaría de Energía no actualiza los precios de referencia del gas envasado de acuerdo a lo que establece la Ley 26.020 se corre riesgo de desabastecimiento en todo el país, sobre todo en las provincias del norte”, resaltó el presidente de CEGLA, Pedro Cascales.









“El precio autorizado ni siquiera alcanza para cubrir el flete con el que se traslada el gas licuado de petróleo desde los puntos de producción hasta las plantas fraccionadoras de gas envasado”, continuó Cascales y agregó: “Es una situación absolutamente terminal que debe resolverse de manera urgente para garantizar el abastecimiento de 20 millones de argentinos que usan las garrafas en su vida diaria”.

La situación es muy compleja debido a que hay cuatro provincias del nordeste del país que no están conectadas a la red de gas natural. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones dependen en su totalidad del gas licuado de petróleo (GLP) para cosas básicas como tener agua caliente y cocinar. Un corte en el suministro del GLP en esos territorios los pondría al borde del colapso energético.

Por otra parte, la asistencia económica transitoria (AET) del 20% de la facturación otorgada al sector fraccionador por las resoluciones 809/21 y 980/21 no se le está abonando a las empresas desde marzo/abril pasados. No obstante, es una compensación que sólo se debe considerar como una medida alternativa, insuficiente y no como la definitiva, que sería la modificación de los precios cada seis meses de acuerdo a lo que establece la Ley 26.020.

Ante esta situación, CEGLA adhiere y acompaña la movilización programada y concertada con la cadena de la industria del GLP a fin de visibilizar la problemática y obtener una urgente respuesta de las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN). Se realizará este jueves en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Paraná (Entre Ríos), Mendoza y Posadas (Misiones) a partir de las 11 hs., incluyendo entregas de petitorios en cada una de las gobernaciones provinciales y en la sede de la SEN (Av. Paseo Colón 189, CABA).

Cabe destacar que el sector fraccionador de GLP realiza todas sus inversiones en pos de garantizar la excelencia y la seguridad plena del servicio que brinda. Justamente esas son las principales ventajas del gas envasado. Además, da empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas y abastece con altos estándares de eficiencia a más de 20 millones de argentinos con un combustible ecológico, 100% nacional, fácilmente transportable y que es fundamental para el entramado del país.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios