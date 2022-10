Alemania legalizará el consumo recreativo de cannabis

Compartir esta noticia:











El Gobierno alemán acordó hoy el marco de un proyecto de ley para legalizar el consumo recreativo de cannabis para adultos, que incluye la autorización para comprar o poseer hasta 30 gramos o para tener plantas para consumo propio.









El borrador de la iniciativa contempla que la venta de derivados de este producto a personas mayores de 18 años será en «locales especializados con licencia» y posiblemente también en farmacias.

El proyecto apunta a poner la producción y el comercio del cannabis bajo control público y permite la compra y posesión de hasta 30 gramos, indicó el ministro de Salud Karl Lauterbach.

El documento prevé «un control público de la cadena de suministro» del cannabis con el objetivo de «garantizar la protección sanitaria y de frenar la delincuencia organizada y el mercado negro», según recogió la agencia de noticias AFP.

El objetivo es organizar «la producción, el suministro y el comercio de cannabis recreativo en el marco de licencias controladas por el Estado», según el borrador.

El uso por parte de menores de 18 años seguirá estando prohibido.

Del borrador se desprende también que se limitará al 15% la proporción de la sustancia THC en el cannabis de curso legal, un porcentaje que se reducirá al 10% en personas de entre 18 y 21 años con el objetivo de evitar daños cerebrales.

Medios alemanes también apuntaron que el cannabis estaría sujeto a dos impuestos, por un lado automáticamente el tributo sobre las ventas, así como a un impuesto separado basado en el contenido de THC. De salir adelante el proyecto, todo el cannabis dejaría de catalogarse como estupefaciente.

Lauterbach expresó que la reforma -que coloca a Alemania entre los países más liberales de Europa- busca «una mejor protección para los niños y los jóvenes» dado que la política actual en esa materia no ha sido «realmente eficaz».

«Si todo va bien, creo que la legalización podría producirse en 2024», subrayó el funcionario socialdemócrata.

Sin embargo, antes de que el proyecto se convierte en ley deberá ser aprobado por la Comisión Europea.

«Estamos verificando que las líneas generales que hemos elaborado en este documento sean compatibles con el derecho internacional y europeo», subrayó.

En caso de que la Comisión Europea no dé su aprobación, el documento no desembocará en un texto de ley, precisó. El actual marco legal «ofrece opciones limitadas a la hora de aplicar la iniciativa», admite el documento aprobado en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, se presentará oficialmente hasta tener la seguridad de que la Unión Europea no ponga objeciones.

La legalización del cannabis es una reforma emblemática que prometió el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales del FDP cuando se formó hace un año.

