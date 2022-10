Pago de antigüedad a explanes: Di Nápoli remarcó “la doble vara” de Torroba

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, señaló la doble vara de uno de los antecesores en el cargo, Francisco Torroba, sobre el reclamo deexplanes sociales. El radical le negó por resolución el pago de antigüedad a quienes hoy, de manera pública, les reconoce el derecho.









El intendente Luciano di Nápoli recordó que cuando a Francisco Torroba le tocó gobernar, le negó el pago de la antigüedad a los explanes sociales. Hoy, a la distancia, Torroba pide que el actual jefe comunal haga lo que él no hizo.

“Hay quienes afirman con la palabra algunas cosas, pero cuando les toca firmar lo hacen en el sentido contrario”, acusó.

“Es el caso del ex intendente Francisco Torroba quien por estas horas ha salido con declaraciones públicas afirmando que el reclamo de algunos trabajadores municipales explanes es algo que les ‘corresponde en derecho’. Hasta ahí no habría problema en la opinión del ex intendente, si no fuera porque justamente fue ÉL quien firmo la resolución 1165/10 que les niega el derecho, y fue SU gestión municipal la que contestó la demanda de más de 170 trabajadores ex planes y donde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia confirma que NO corresponde ese derecho”, aseveró.

Luciano di Nápoli hace mención a la “Res. N° 1165.- 27-XII-10.- Art. 1°.- No hacer lugar al Recurso Administrativo impetrado por los empleados públicos municipales individualizados a fs. 11/14, de acuerdo a los considerandos expuestos”, publicada en el boletín oficial municipal en octubre de 2010, cuanto el radical era intendente.

Los trabajadores que primero fueron planes sociales reclaman el pago del adicional por antigüedad desde el primer día en que prestaron servicio para la Municipalidad y no solo desde querque fueron blanqueados, varios años después de permanecer en negro para la comuna local.

