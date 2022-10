Tras acalorado debate por el parque El Caldenal, Mayoral dio de baja el proyecto del gobierno de Macri (fotos y videos)

Compartir esta noticia:











Por falta de acuerdo con los productores la diputada Alicia Mayoral anunció que el proyecto del Parque Nacional El Caldenal ya no está. Productores agropecuarios torcieron la mano de una medida propiciada por el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y que ahora avanzaba durante la gestión de Alberto Fernández.

Luego de más de una hora de acalorado debate y diversos cruces entre productores, ex funcionarios del macrismo y legisladores provinciales, la diputada del oficialismo, Alicia Mayoral, dio por cerrada la audiencia y quitó el apoyo del cuerpo legislativo a la creación del Parque Nacional. «De este cuerpo legislativo, el apoyo ya no existe», señaló para cerrar la audiencia.

La Mesa de Enlace Agropecuaria de La Pampa copó las instalaciones del centro cultural Medasur, donde se debatió el proyecto de creación del Parque Nacional El Cardenal, propuesto por el gobierno de Mauricio Macri en territorio pampeano y luego continuado por Alberto Fernández. Acalorado debate con exfuncionario de Cambiemos.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia debate en el centro cultural Medasur, la creación del Parque Nacional El Cardenal con la presencia del subdirector de parques nacionales durante el gobierno de Mauricio Macri, Emiliano Ezcurra.

La discusión se da con discursos acalorado, tonos de voces elevados, gritos y aplausos.

La vicepresidenta de la legislatura provincial, Alicia Mayoral, explicó que la presencia de Ezcurra es a título informativo, y aclaró que el oficialismo no tomará ninguna decisión sin consultar a los productores agropecuarios.

Por su parte, el Subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, dijo a Plan B que los funcionarios vienen a defender una propuesta. “El Ejecutivo tiene una posición y tenemos la firme decisión y sabemos la necesidad de crear y aumentar el número de hectáreas de conservación en el bosque de caldén”.

“Esta reunión es para clarificar y unificar conceptos. Se ha hablado y dicho mucho, cosas que no son ciertas. Hay una confusión bastante grande y veremos si nos podemos poner de acuerdo”, agregó.

Consultado sobre las quejas de productores que no quieren vender sus tierras, porque están produciendo y sostienen que se asegura la continuidad del caldenar, Tittarelli dijo que “así como ese productor no quiere vender, a mí me han llamado productores, de dentro del polígono, para ofrecernos los campos. Hay de todo, en esa apariencia de unidad, hay personas interesadas en vender.”

El subsecretario de Ambiente negó que no haya habido una campaña de difusión para la audiencia. “Hicimos reuniones con intendentes, con concejales y por ahí faltó alguna comunicación directa con los productores. Estuvimos tres semanas trabajando técnicamente en el área, haciendo un relevamiento de la calidad de los bosques. Por ahí, faltó una confirmación, pero no es un impedimento para que hoy podamos hablar todos y llegar a un entendimiento”.

“No es mi decisión frenar este proyecto, que está en Diputados y para eso nos juntamos, para ver cómo vamos a seguir con este tema”, enfatizó.

