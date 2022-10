“La CPE tiene solidez patrimonial; no tiene deudas y los quebrantos no afectaron la prestación de los servicios” 

Compartir esta noticia:













Las y los delegados electos en las Asambleas Electorales de la CPE del pasado 24 de septiembre aprobaron por unanimidad el Ejercicio Económico y Social nº 90 (que se desarrolló entre el 1 de julio 2021 y el 30 de junio 2022). También se aprobó la renovación parcial del Consejo de Administración.



Una de los hechos salientes, durante el encuentro, fue el anuncio de que el ingeniero Ariel Martínez, histórico Gerente General de la Cooperativa durante la gestión de la Lista Celeste, dejó su lugar al actual Gerente de Energía y Alumbrado Público, Luis Usero. Este cambio se dio en función del beneficio de la jubilación al que se acogió Martínez tras más de treinta años en el cargo mencionado. Luis Usero formó parte, durante todo este tiempo, del equipo gerencial y su nuevo cargo será formalizado en los próximos días por el Consejo de Administración.



30 años como gerente general. Ariel Martínez agradeció la confianza depositada por los diversos presidentes que tuvo la CPE durante sus treinta años como gerente general, pero destacó que su tarea fue parte de un equipo y, en particular, en nombre de la histórica lista Celeste, que dirige a la CPE desde 1990. Visiblemente emocionado, repasó algunos aspectos de esta trayectoria, que incluyó la resistencia a proyectos que pretendieron perjudicar a la cooperativa y otros como la recuperación y crecimiento de la entidad (“cuando entramos la CPE estaba muy mal, con conflictos y endeudada”) y la posterior inserción en el mercado de las telecomunicaciones.



“La Celeste transformó a la cooperativa y la CPE transformó a la ciudad” fue la frase síntesis de Ariel Martínez, quien hizo especial énfasis en recordar a la figura de Antonio Skara -como consejero y presidente- y a Josefa Castro y Betty Fossas, símbolos de la militancia y participación de numerosas mujeres en la vida institucional de la Cooperativa. También mencionó a cada gerente y gerenta de sector con los cuales compartió equipo y resaltó a cada presidente (Pablo Fernández, Oscar Nocetti, Claudio Pérez Martínez, Antonio Skara, Mercedes Tubán, Jorge Bonino y Alfredo Carrascal) con los que trabajó. Como reconocimiento, recibió una simbólica “trilladora” que hace a la historia profunda de la Cooperativa.



Auditoría Externa

La contadora Mónica Toundaian, auditora externa de la CPE, sintetizó la actualidad económica y financiera de la institución, tras realizar un pormenorizado informe del Ejercicio en análisis. Sintetizó que “la CPE tiene solidez patrimonial y una razonable situación financiera; no tiene deudas y los quebrantos no afectaron la prestación de los servicios ni las inversiones; pese a los resultados negativos de algunos sectores, y hubo un mínimo crecimiento del patrimonio”.



Informe de presidencia

Alfredo Carrascal, presidente del Consejo, realizó un balance de lo actuado durante este último periodo, con especial énfasis en la “crudeza de los retrasos tarifarios de los servicios regulados, algo que venimos exponiendo sistemáticamente sin obtener una respuesta que garantice el equilibrio de las finanzas de los servicios, tal como estipulan los convenios de concesión del servicio eléctrico”. Advirtió que el “ritmo inflacionario es otra de las razones que explican gran parte de los déficits de algunos sectores. Las cooperativas corremos siempre por detrás, al ajustar los cargos y efectuar los reclamos de tarifas, siempre con datos históricos. Es una debilidad del sistema, que queda al descubierto en períodos de altísima inflación como el que estamos atravesando”.



No obstante, destacó como “dato alentador” la recuperación del consumo eléctrico y de las demandas de internet. En este punto remarcó que “la situación con el ENACOM es la más preocupante, ya que desde que se declararon servicios públicos en competencia y sujetos a regulación los servicios de internet y televisión por cable, las cooperativas venimos respetando las actualizaciones autorizadas y éstas no han acompañado el proceso inflacionario. En contraposición, la competencia, merced a recursos judiciales, manejan sus tarifas de acuerdo a sus necesidades”.



Carrascal dijo que “pese a estas situaciones, la CPE sigue invirtiendo en servicios y capitalizándose como lo muestra el Balance” y que “la cooperativa no perdió un solo puesto de trabajo y ninguna conquista laboral se ha puesto en riesgo”.



Inversiones. Durante el periodo 2020-2022 la CPE realizó inversiones en bienes de uso por un total de 400 millones de pesos. En ambos casos los sectores con mayor inversión fueron el Servicio Eléctrico, incluido Alumbrado Público, (casi 184 millones) y los tres de Telecomunicaciones (casi 129 millones de pesos). Al mismo tiempo, los sectores que dieron resultados seccionales negativos fueron Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Enfermería, Telefonía, Televisión por Cable y Artículos del Hogar. Registraron resultados positivos los servicios de Funeraria, Obras Civiles, Internet, Planta de Gas, Seguros y Fábrica de Columnas.



Renovación de mandatos. El Cuerpo de Delegados también aprobó por unanimidad la renovación del Consejo de Administración y de la Sindicatura. Se incorporan como consejeros titulares Antonio Exner, Agustina Manso, Raúl Pedernera y Silvina Reynoso, y Ángel Mendizaábal y Esther Helt como suplentes. En tanto fue electo como síndico titular, Carlos Gutiérrez y Jésica Soria como síndica suplente.

