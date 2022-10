Educación implementó una evaluación estandarizada en 3° y 5° grado

Compartir esta noticia:











El jueves 27 y viernes 28 de octubre, más de 8 mil niños y niñas de la Primaria debieron responder preguntas estandarizadas para evaluar sus conocimientos en matemáticas y lengua.

Con el silencio de UTELPa, que de manera habitual ha cuestionado este tipo de evaluación “estandarizada” por no contemplar la complejidad y el contexto social y educativo, el Ministerio de Educación de La Pampa testeó los conocimientos de niños y niñas de 3° y 5° grado de la primaria.









La Pampa es la primera provincia en generar la inclusión de estudiantes en lo que se conoce como la “escuela común” y las pruebas implementadas no contemplaron esta situación. Las o los estudiantes de inclusión no tuvieron una evaluación particular, sino que el docente debió informar cuantos alumnos o alumnas incluidas tenía y de esa manera, justificar por qué la totalidad de sus estudiantes no pudieron responder al cuestionario.

De manera oficial el ministerio comandado por Pablo Maccione informó que participaron “8.055 estudiantes pertenecientes a 184 establecimientos educativos de nivel Primario” del programa “Monitoreo de Aprendizajes Pampeanos”.

Explicaron que se hizo “foco en las áreas de Lengua y Matemática, es censal y muestral en 3° y 5° grado, respectivamente”.

Desde la cartera educativa provincial comunicaron que “el mismo tiene entre sus propósitos relevar, sistematizar, analizar y difundir evidencias sobre la situación de los aprendizajes, que propicie la reflexión y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación en la provincia de La Pampa”.

“El relevamiento permitirá conocer el logro de los saberes prioritarios, fortalecer el acompañamiento de las trayectorias escolares de los y las estudiantes, y diseñar estrategias que colaboren con la mejora de los aprendizajes de aquellos saberes y habilidades que así lo requieran”, añadieron.

“También informaron que se proyecta trabajar sobre otras áreas de conocimiento, como así también su aplicación en otros momentos de la escolaridad de otros niveles y modalidades del sistema educativo pampeano”, cerraron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios