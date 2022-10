Integrantes del SOEM denunciaron por violencia física, verbal y de género a delegados de la CTA

Compartir esta noticia:











Integrantes del Sindicato de Empleados Municipales de Santa Rosa denunciaron violencia física y verbal de parte de dirigentes y afiliados de la CTA La Pampa. Además, recordaron que el SOEM fue uno de los primeros sindicatos que pidió el pago de la antigüedad a explanes sociales.

La conducción sindical denunció violencia contra las mujeres, y violencia física y verbal contra el líder del gremio, Omar Rojas, y dos secretarias: Natalia Montenegro (adjunta) y María Eva Santillán (Actas y difusión).









Le apuntaron a la CTA que conduce Oscar Gandi, que se ha referenciado con el reclamo de explanes sociales en el pedido de pago del adicional por antigüedad.

Dos mujeres hicieron la denuncia judicial por violencia de género y responsabilizaron a la CTA La Pampa por lo ocurrido en el edificio municipal antes de una reunión del sindicato con el Gobierno de Luciano di Nápoli. Esa reunión coincidió con una protesta de explanes, donde habría ocurrido la agresión.

El SOEM informó que desde el sindicato se “viene reclamando desde siempre el pago del adicional por antigüedad” y eso se puede ver “en las actas paritarias de 2014, 2015, 2016. Y fueron descartados porque los gobiernos se negaron a tratarlo”, confió Omar Rojas.

“Fui violentado de manera verbal y me agredieron físicamente. Eso fue en el hall de la Municipalidad el 3 de octubre mientras esperábamos ser atendidos por el señor intendente. Hay pruebas de lo que decimos, están las cámaras”, indicó Rojas.

“Esperamos un mes para dar a conocer estos hechos y estas denuncias. Soy una persona que confía en la justicia y que no comparte esas prácticas. Ese día Gandi coincidió con nosotros de la necesidad de unificar la lucha, pero en casi un mes nunca fuimos llamados por ellos. Y lo que hicieron fue agredirnos física y verbalmente. No es cierto que judicializamosla protesta sindical, denunciamos la violencia de parte de delegados de la CTA contra integrantes de esta conducción. Dos de las denunciantes son mujeres y fueron violentadas por delegados hombres de la CTA”, añadió.

“La denuncia fue a modo personal. Quiero que nos tomen con seriedad y que respeten la decisión de cuando hacemos la denuncia”, señaló Maria Eva Santillán, secretaría de Difusión y Actas.

“Cuando ingresamos al hall recibimos todo tipo de insultos. Esperamos en silencio y tranquilas hasta que terminaran de expresarse, pero en esa situación sentimos la necesidad de hacer la denuncia”, añadió.

Omar Rojas, Secretario General, dijo que “la persona que me empuja, me pega y me insulta, después de la agresión subió por las escaleras del Concejo Deliberante y no fue al bloque del FreJuPa, fue a uno de los otros bloques. Y eso hay que aclararlo, porque en el Concejo hay varios bloques y fue a uno de los de la oposición”.

Natalia Montenegro, secretaria Adjunta del SOEM agregó que “sufrimos escraches en las redes sociales y que trabajamos en beneficio de todos los compañeros y compañeras, y no para que vengan a agredirnos. Las denuncias las hicimos en forma particular porque los que nos agredieron fueron hombres”.

“No queremos que inventen cosas personas que no han estado, yo entré acá para defender a mis compañeros y compañeras, no para que vengan a agredirnos, a insultarnos. No estamos en lejano oeste para que nos quieran pegar, nosotros éramos 7 ellos eran un montón. Yo tenía miedo ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres? ¿En ciertas ocasiones se toman y en otras no?”, añadió.

Omar Rojas indicó que “hay un grupo de WhatsApp, que no sé si lo ha creado uno de ese grupo o el propio Oscar Gandi, donde nos desacreditan diciendo que estamos en contra de esta protesta. No es así, fuimos los primeros en estar a favor, en levantar la bandera para defender los derechos de los municipales. Llegamos a una denuncia porque queremos protegernos y creemos en la justicia”.

