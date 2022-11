ATE denuncia que funcionarios de Gobernador Duval cobran la AUH y garrafa social

Compartir esta noticia:











La Seccional General Acha de ATE La Pampa denunció que la viceintendenta y a un concejal de la localidad por cobrar beneficios sociales incompatibles con la función pública.

“Denunciamos días atrás en ANSES a la funcionaria, viceintendenta, concejal, empleada municipal y trabajadora de Senasa Dina Labrode, por cobrar Asignación Universal Por hijo, y también por cobrar la garrafa social”, dice el escrito firmado enviado a Plan B desde la seccional General Acha del sindicato estatal.









También denunciaron al concejal Nicolás Montagie por cobrar “la garrafa social” y aseguraron que “la asistente social Tamara Rodríguez no cumple con su rol, ya que va los días sábado a trabajar de 9 a 12 y durante la semana no asiste a los ciudadanos”.

Agregan que le “ha quitado a trabajadoras y ciudadanos el beneficio de la garrafa social, pero beneficia a sus amigos funcionarios. Son funcionarios que van a cobrar el sueldo y ni se preocupan por los trabajadores, ni los habitantes, como por ejemplo la Concejala Brenda Fernández, que vive en Luis Beltrán y viene una sola vez en la semana a la sesión del Concejo Deliberante. Son beneficiarios para sus bolsillos”.

“Denunciamos la precarización laboral de los trabajadores que están en la Chacra Municipal de Gobernador Duval, quienes son contratados no equiparado a la Ley 643, que trabajan de lunes a viernes 8 hs y el día sábado 4 hs” y perciben “un sueldo de 60.000 pesos. Además, están las /los trabajadores por día que también cobran el mismo monto y trabajan las mismas horas (recordemos que trabajador por día si falta no cobra ese día). Todos tienen a cargo familias e hijos y que no les alcanza para llegar a fin de mes”, alertan.

“También venimos reclamando la reincorporación de 4 trabajadoras que fueron despedidas Injustamente de la Municipalidad, pero hasta ahora continuamos sin tener respuestas por parte de la intendenta María Eugenia Grazide” y agregaron que “siguen ingresando más trabajadores en la chacra experimental. Les aviso a todos aquellos que tiene alquiladas las parcelas de la Chacra, que sabemos muy bien quienes son los que alquilan y que tendría que darles vergüenza que los trabajadores tienen sueldos muy bajos”, señalan.

Por último, recuerdan que “desde ATE reclamamos el pase a Planta permanente de todas las trabajadoras y trabajadores de la municipalidad de Duval”.

