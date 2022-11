SIPREN: “Lo que ofrece ADIRA es miserable, estamos pidiendo una recomposición salarial seria”

Compartir esta noticia:











El SiPren denunció atraso salarial y señaló que solo han tenido un 40% de aumento, en un año que la inflación ronda el 100%. Piden recomposición salarial urgente y equiparación con salarios del Estado, con sueldos en prensa que rondan los $160.000.

Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur La Pampa (SiPren), dialogó con Plan B, en el marco de una jornada de lucha y recomposición salarial. Aseguró que las y los trabajadores de prensa “no llegan a fin de mes” y solicitó que los empresarios del sector “abran la mano”.









Este martes, integrantes del Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa., (SiPren), realizaron una protesta en la Plaza San Martín, en reclamo de una recomposición salarial. Aseguraron que, hasta ahora, con una inflación que ronda el 100%, han recibido solo un 40% de aumento y cuestionaron la falta de diálogo con cámaras del sector.

“Estamos en una nueva jornada de paro porque lo que ofrece ADIRA es miserable, un 80% sobre sueldos donde los compañeros cobran entre $75.000 y $80.000. Estamos pidiendo una recomposición salarial seria”, dijo Milton Fernández.

“Hoy los compañeros no llegan a fin de mes. Es un salario que si los empresarios lo tuvieran, no podrían darle de comer a sus hijos y lo que estamos esperando es que abran las manos, que pongan la plata a los trabajadores. Nosotros somos los que les damos de comer a los empresarios, construimos la información, nos vemos en la calle todos los días y pedimos un poco de solidaridad para los compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes. Estamos quebrados”, agregó.

Consultado sobre el nivel de acatamiento al paro, Fernández indicó que habrá más datos concretos al mediodía. “Pero es bastante alto, sobre todo en La Reforma, El Diario y La Arena”.

El secretario general del Sindicato de Prensa La Pampa – Zona Sur, recordó que las paritarias eran dos veces al año y que por la inflación, se hicieron de manera trimestral. “La oferta que tenemos hasta la mitad del año, es de un 40% en lo que es el año. Hoy nos estamos endeudando para llegar a fin de año”.

“Es decir, la inflación va a llegar al 100% y los trabajadores solo tienen el 40%. Por eso, los salarios de hoy son entre $75.000 y $85.000. Nosotros aspiramos a ganar lo que gana un periodista del Estado, alrededor de $160.000 y un bono por encima de las paritarias. Las paritarias son una base. Cualquier empresario puede pagar más plata sobre eso, sobre todo hoy, que se necesita”, dijo Fernández.

“Nosotros esperamos a que los empresarios de medios gráficos abran las manos y se pongan a buscar recursos por donde sea. Los trabajadores, así, no estamos dando información de calidad, porque pensamos en tres o cuatro trabajos. Todos tenemos problemas familiares y no llegamos a la canasta básica”, dijo Fernández.

Consultado sobre si hay presiones de los empresarios para no hacer paro, el secretario general del Sipren contestó que sí. “Las presiones existieron siempre. En el caso de La Arena, se han hecho presiones hace muchísimos años y está el miedo a quedar sin trabajo. Los compañeros temen siempre una represalia, pero de, a poco, van construyendo el derecho a manifestarse”.

Fernández confirmó que en la actualidad no hay diálogo con la parte empresaria. “Tuvimos un cierto diálogo en la paritaria pasada, pero ahora se cortó. A ellos el silencio los beneficia y no reciben al Sindicato, porque saben que si nos reciben, tienen que darnos. Como no están dispuestos a dar, no nos reciben”.

“Hoy el salario que tenemos es de precariedad y en la información que salga mañana, se va a reflejar. Este conflicto cuesta visibilizarlo porque los medios gráficos son importantes. Todos tiene radios y páginas web y no estamos visibilizados. Si no fuera por ustedes, que son medios cooperativos, autogestivos, nosotros no estaríamos saliendo”, dijo Fernández.

“Esto cuesta porque es una decisión que no se quiere asumir. El estado provincial no quiere asumir que tiene trabajadores precarizados, donde ellos ponen dinero. En la movilización que hicimos a Casa de Gobierno, dijimos eso: Gobernador se está poniendo un montón de plata en empresas que tienen a trabajadores precarizados. Y si el derecho a la información de la ciudadanía, tiene que ser de calidad, tenemos que tener salarios de calidad, así no va más, estamos fundidos”.

Consultado sobre cómo se distribuye la pauta del Estado en los medios, Fernández sostuvo que “tenemos la información que esa plata está en otro lado. Y si lo llegamos a descubrir, vamos a hablar de otra manera. Es plata que no llega a mejorar los salarios de los trabajadores. Sí los tres medios pagan en tiempo y forma y lo que se acuerda en paritaria. Pero son paritarias a la baja extrema, hace muchos años. Por eso, llegamos a este nivel”, agregó.

Fernández criticó la decisión de los medios de no reflejar el conflicto en prensa, pero sí el de otros trabajadores y trabajadoras. “La última vez que hicimos una aplaudida en La Arena, hace 15 años, nos mandaron una carta documento a cada uno. Cuando nos pasó eso, no lo podíamos creer: reflejábamos el paro de todo el mundo y cuando quisimos hacer una aplaudida, nos mandaron una carta documento”.

“Eso demuestra cuál es la intención: tapar, no visiblizar, tratar de ocultar y que está todo bien. Los empresarios dicen que no estamos tan mal, pero no llegamos a fin de mes. ¿Cómo un empresario puede decir que no está tan mal? Dale $85.000 a ver si no está tan mal. Ellos ante nosotros no reconocen esto, queremos que lo reconozcan con dinero y no con palabras”, cerró Fernández.

