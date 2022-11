“Hay un incremento de la demanda en atención de la población en cuanto a salud mental pospandemia”

Compartir esta noticia:











Los integrantes de la comisión de Legislación Social invitaron a los miembros de la Subsecretaría de Salud Mental para que den detalles de dos iniciativas del gobierno provincial que previamente habían sido dictaminadas con el visto bueno de las y los diputados.

Uno de los proyectos tiene que ver con un estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas. Y el otro es un convenio entre el Ministerio de Salud de La Pampa y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).









Estuvieron presentes el subsecretario de Salud Mental y Adicciones Martín Malgá, el director General de Salud Mental Manuel Pizarro, el director de Prevención, Promoción y Capacitación Lautaro García, la directora de Consumos Problemáticos Analía Ripoll y la subsecretaria de Estadística y Censo Laura Biasotti.

Para explicar el primero de los proyectos, sobre el estudio de consumo de sustancias psicoactivas, tomó la palabra Biasotti. “Esta iniciativa se realiza en las 24 jurisdicciones, se lleva a cabo en el tercer trimestre del año y se acopla con una encuesta que se hace en el conglomerado Santa Rosa – Toay que tiene una muestra de 600 viviendas y también se acopla a la encuesta provincial que se hace en 10 localidades de la provincia, que tiene otras 660 viviendas de muestra”, detalló.

“La gente encargada de encuestar en Santa Rosa – Toay y la gente que tiene a cargo las otras 10 localidades, primero hacen la tarea de sensibilización y, una vez que se tienen las respuestas, va a el equipo a realizar la encuesta exclusiva de práctica de consumo. El operativo cuenta con una estructura de 23 personas”, indicó Biasotti.

La subsecretaria de Estadística y Censo señaló que la población “objetivo” es de 16 a 75 años. “Los datos van a ser procesados por Indec. Y es una de muestra importante, ya que se trata de 1260 viviendas”, dijo.

La diputada Silvia Larreta consultó sobre el perfil de los encuestadores. Biasotti respondió: “Como todo operativo que se hace con Indec, ellos nos envían el perfil que establecen y ahí hacemos la selección. Debido al censo nacional que se hizo, contamos con un banco de currículums para seleccionar y capacitar al personal. Para esta encuesta no es necesario que se trate de un profesional”.

Martín Malgá agregó: “Es un encuestador que tiene que captar la respuesta, al cual se le dicta una capacitación específica”.

Más adelante explicó el segundo de los proyectos por los que fueron citados, sobre el convenio entre el Ministerio de Salud de La Pampa y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación.

“El Observatorio Argentino de Droga, con el cual trabajamos en conjunto, dispuso de una política de refuerzos por un monto de 500 mil pesos, para la incorporación de equipamiento”, indicó Malgá.

Luego, los integrantes de la Subsecretaría presentaron en un Power Point del Estudio sobre Pandemia Y Consumos realizado en 2021.

El estudio -el cual está disponible en la web del Observatorio Argentino de Droga- registró a 1.118 encuestados. Algunos de los datos destacados que arrojó fueron los siguientes: El 79,1% dijo haber consumido al menos una sustancia una vez en su vida, teniendo en cuenta como sustancias al tabaco y el alcohol. La edad promedio de inicio de consumo es de 16 años.

Las sustancias más consumidas por los usuarios son, en primer lugar, el alcohol (89,1%), seguido del tabaco (52,5%) y en tercer lugar la marihuana (31,5%).

Sobre la prevalencia de consumo entre la encuesta nacional presencial en 2017 y la realizada de manera no presencial en 2021, el alcohol tuvo un incremento, y se registró una baja en el consumo de cocaína. A su vez, de los 15 a los 29 años los consumos en pandemia se redujeron.

Asimismo, el estudio arrojó que las situaciones más frecuentes donde se produce el consumo son en eventos sociales.

En otro orden de cosas, Malgá reveló que se duplicó el personal de profesionales en las guardias de Salud Mental en el Molas. “La mayoría de los centros de Salud de la provincia cuentan con un profesional de la Salud Mental”, dijo.

Por su parte, Manuel Pizarro manifestó que “hay un incremento de la demanda en atención de la población en cuanto a salud mental pospandemia. Hoy necesitamos llevar los problemas donde están, no en un consultorio. La eficacia está en lo social. Es allí donde tenemos que ir”, sostuvo.

La diputada Sandra Fonseca consultó por los dispositivos que dispone la subsecretaría para atender un caso de intento de suicidio. Malgá respondió que “tenemos detallada toda la política relacionada a la prevención del suicidio y damos respuestas vinculadas a las estrategias preventivas”.

“Llevamos adelante –siguió el funcionario- intervenciones en espacios públicos y en el trabajo con el Ministerio de Educación. Hay guardias y dos líneas telefónicas gratuitas de prevención. Cualquiera de estas opciones son respuestas para urgencias”. Y agregó: “Somos la única provincia que cuenta con una campaña audiovisual de prevención al suicidio”.

Fonseca sostuvo que es “sustancial” que se aceite la red de prevención. Y señaló: “Una madre me envió un mensaje en el cual me comunicó que su hijo de 13 años intentó suicidarse. Y ese chico no tiene el tratamiento ni el seguimiento adecuado”.

Por último, la diputada de Comunidad Organizada preguntó por la eliminación de la “prohibición de venta e ingesta de bebidas alcohólicas” en la vía pública en la ciudad de Santa Rosa.

Malgá cerró: “Nosotros no tomamos intervención de los proyectos que llevan adelante los concejos deliberantes de los municipios”

