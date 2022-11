Con el eje en pueblos originarios, se inauguró la 5° Feria del Libro en Santa Rosa: “ojalá sea una fiesta”

Compartir esta noticia:











Durante cuatro días, autores y autoras pampeanas presentarán sus libros. Comunidades originarias realizarán una gran cantidad de actividades. Hay más de 60 editoriales independientes. Se espera una gran afluencia de público.

Este jueves, pasadas las 9,30 horas, quedó formalmente inaugurada la 5॰ Edición de la Feria del Libro de La Pampa, “Naturaleza y Cultura”, que pone el acento en las comunidades originarias de La Pampa.









El auditorio del Medasur fue colmado por representantes de pueblos originarios, funcionarios y público en general. “Este año es una edición especial, dedicada a pueblos originario. Ustedes han visto el acompañamiento de las comunidades y es una oportunidad para no perdérsela, para escucharlos, ver cómo viven, qué hacen, han traído su cerámica y contaremos con talleres de sonidos ancestrales, de tejido”, destacó la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, a Plan B.

La 5॰Edición de la Feria del Libro durará 4 días. El jueves y viernes estará abierta de 9 a 21 horas y el sábado y domingo, desde el mediodía. “Tenemos más de 60 editoriales independientes de la Provincia, de Córdoba, de Buenos Aires. Habrá más de 20 presentaciones de libros”.

“Esta noche, a la tardecita estará el recital de Micaela Chauque, en el Auditorio. Charo Bogarín, dará una charla a la tarde. También está la Universidad con sus actividades, UTELPa con sus narradoras, las bibliotecas populares, dos bibliomóviles”, detalló Maggio.

“Es una fiesta del libro, de las narraciones y entender que es una oportunidad para acercarse a las comunidades. Ellos estarán todo el día e invitamos a la gente a venir”, agregó.

Consultada sobre la cantidad de público que se espera, Maggio afirmó que “antes de la pandemia fue un estallido de gente. Pasaron por la Feria más de 15.000 personas. Esperamos superar esa cantidad, porque vemos que pospandemia, la gente se volcó con ganas de encontrarse”.

“De hecho, hoy en la inauguración, quedó gente fuera del Auditorio, que estuvo colmado. Ojalá sea una fiesta de mucha gente, porque es para eso”, dijo Maggio.

La secretaria de Cultura destacó la presencia de chicos y chicas. “Son los primeros destinatarios de la Feria y transmiten la lectura y los relatos. Suele ocurrir que jueves y viernes vienen con sus escuelas, ya identifican qué libros y el fin de semana, traen a la familia, para comprar, van derecho a lo que eligieron”.

“Siempre se vende muchísimo y es importante que circule el libro escrito. No son para estudiar, sino para gozar. Los libros los eligen ellos y es muy importante. Cuando vos sos chico, cantás, dibujás, leés y cuando vas creciendo, dejás de hacer esas cosas. La idea es recuperar ese juego y las disciplinas artísticas. No hay nada mejor en la vida. A los chicos hay que ‘tirarlos’ a la Feria. No hay que hacer nada, porque solos producen cosas maravillosas”, cerró Maggio.

