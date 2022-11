Kohan y las críticas a su gestión: “siempre es más fácil tocar la bocina que hacer andar el coche”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud destacó el trabajo de su gestión con la compra de equipamiento e inversiones, el pase a planta de personal de salud y el trabajo realizado en la pandemia. “Para nosotros, hacer andar el motor es muy difícil y los demás nos critican”, dijo.

El ministro de Salud, Mario Kohan, destacó la entrega de ambulancias realizada este viernes y se mostró confiado en poder inaugurar a la brevedad el nuevo hospital. “Somos cautos, pero estamos recibiendo equipamiento y vamos bien”, dijo a Plan B.

“Hoy es un día festivo porque pudimos entregar seis ambulancias a Santa Rosa, General Pico y otras localidades como Rancul o 25 de Mayo, que nos estaban requiriendo. Esta es solo una parte y falta otro grupo entregar, en unos meses, que vienen de Nación”, agregó.

“Como primicia, para enero estamos recibiendo otras 20 unidades que compró el Ministerio de Salud. Estamos mejorando y completando el parque automotor, que había quedado un poco retrasado, porque hubo que redireccionar enormes inversiones que hizo la Provincia en todo el sistema de salud”, señaló el ministro.

“Si hay algo ‘bueno’, porque nada es bueno cuando ocurre la muerte, es que luego de la pandemia, el sistema de salud quedó fortalecido porque el gobierno hizo un enorme esfuerzo para que esto ocurra”, dijo Kohan. “Yo pongo como resultado final que, no solo aumentamos la capacidad resolutiva de todo centro de internación, sino que no hubo un solo ciudadano pampeano que quedara sin atención médica. Fue lo mejor que dejó esta terrible tragedia que sufrió el mundo entero”, agregó el ministro.

En referencia al equipamiento de las ambulancias, Kohan dijo que “hay ambulancias de traslados, otras de cuidados críticos. Estas son todas parecidas. Estamos comprando, como siempre hicimos, diferenciadamente, también faltan ambulancias 4×4 para terrenos críticos. Ahora, las que compramos, son de cuidados críticos y de traslados cercanos y lejanos”.

Consultado sobre todo el equipamiento del parque automotor, Kohan señaló que se va mejorando. “Siempre es más fácil tocar la bocina que hacer andar el coche y en Salud Pública, todo es muy difícil. Vos comprás una ambulancia y te falta un respirador. Comprás un respirador y te falta un monitor. Comprás un monitor y te falta una bomba de infusión. Es un área de enorme cantidad de requerimiento de personal y de equipos para la salud”.

“Ahora estamos equilibrados con el ingreso y la estabilidad laboral a quienes trabajaron en la pandemia. Para nosotros, hacer andar el motor es muy difícil y los demás nos critican. Algunos lo hacen con fundamento y esto nos permite corregir cosas que no vimos y otras veces, critican porque no conocen el sistema. No saben lo que es radicar un profesional en el interior de la Provincia. Ya es difícil radicar a profesionales en Santa Rosa y General Pico, imagínense en el interior. A veces se reciben críticas que son injustas”, agregó Kohan.

En referencia a la ley que aprobó recientemente la Legislatura, Kohan señaló que “le dio estabilidad laboral a todos los trabajadores que ingresaron en pandemia y hoy casi 1.500 familias que están festejando. No hay ningún otro compromiso, pero somos personas que escuchamos. Hay que entender que hay que tomar decisiones, es como elegir y cuando uno elige, algo abandona o algo deja. No se pueden transitar los dos caminos. Hay gente que lo festeja y otra gente que no. Hay prioridades, hay decisiones y nos hacemos cargo de esas decisiones”.

Consultado sobre el voto negativo de la UCR, Kohan prefirió no opinar del tema. “No me corresponde, si soy diputado, tengo derecho a opinar como me parezca”.

