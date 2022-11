Otros 120 estudiantes participaron de “Educación + Justicia”

Compartir esta noticia:











Otros 120 estudiantes, pertenecientes a los colegios secundarios locales Ciudad de Santa Rosa, Instituto Domingo Savio e Instituto María Auxiliadora participaron del programa del Superior Tribunal de Justicia, “Educación + Justicia”, que propicia un acercamiento real de la comunidad pampeana al Poder Judicial.

Con charlas dadas en los propios establecimientos y en el Centro Judicial, las defensoras oficiales María Silvina Blanco Gómez, Paula Lorena Arrigone y María Antonella Marchisio y la jueza María Florencia Maza hablaron sobre violencia de género, ciberdelitos y prisión preventiva, entre otros temas.

“La violencia de género es del hombre hacia la mujer y no al revés por entender que existe una desigualdad de poder entre ambos; lo que no implica que si una mujer agrede a un hombre no pueda ser condenada por lesiones”, explicó Maza.

Ella y Arrigone hablaron, en forma separada, con un curso de sexto año del Instituto Savio en el Centro Judicial de Santa Rosa, que se mostró interesado a partir de las preguntas que les formularon los estudiantes.

La propia magistrada y Marchisio charlaron con el curso de sexto año del María Auxiliadora en el auditorio del lugar. Durante más de una hora repasaron las funciones del Poder Judicial y los distintos procedimientos y contestaron alrededor de veinte consultas.

El temario fue amplio, ya que pasó de cómo y dónde realizar una denuncia, pasando por la necesidad de hacerlas (“sino la justicia no puede intervenir”) y hasta porqué un imputado o imputada puede estar libre a pesar de estar sospechado de cometer un delito.

Los estudiantes de ambos cursos estuvieron acompañados por el docente Sebastián Lorda y, como dato diferente, resultó llamativo el conocimiento e interés que algunos de los participantes mostraron por las cuestiones jurídicas.

A su vez, Blanco Gómez concurrió al Colegio Ciudad de Santa Rosa para conversar con los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto año turno. Su intervención estuvo referida a un tema de creciente interés como son los ciberdelitos.

En ese contexto –y luego de exhibirse un video sobre el tema–, la defensora subrayó la necesidad de “utilizar las redes sociales con responsabilidad, evitar contactarse con personas desconocidas y saber que al publicar una foto o un video le están dando mucha información personal a mucha gente”.

También explicó qué es y cuáles pueden ser las consecuencias del delito de grooming (el acoso de un adulto a un menor a través de un medio digital) y destacó que “los groomers pueden ser hombres, pero también mujeres”.

“Educación + Justicia” es una iniciativa del STJ que comenzó en el segundo semestre de 2015 y que tiene como objetivo principal acercar en forma concreta el Poder Judicial a la sociedad pampeana; contribuyendo a la formación ciudadana de los alumnos, concienciarlos acerca del respeto a la ley –sus derechos, deberes y obligaciones– e inculcarles el valor justicia.

Las oferta pedagógica incluye la concurrencia de estudiantes secundarios, a partir de los 16 años, a juicios orales; visitas guiadas a los edificios judiciales; organización de simulacros de juicio; y charlas de funcionarios y magistrados en colegios, especialmente en el interior de la provincia debido a las dificultades económicas que tiene para trasladarse a los centros urbanos

