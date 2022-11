Protesta de Residentes del Molas: Kohan reconoció un atraso en las becas nacionales

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, dijo que “la beca provincial está bastante bien” pero “reconocemos que la nacional está atrasada”.

El titular de Salud de La Pampa se refirió al conflicto con los y las médicas residentes del Hospital Lucio Molas, que este miércoles hicieron una protesta por aumento en el monto de las becas que cobran durante su formación.









“Nosotros, como a todos los reclamos, los tomamos con seriedad y responsabilidad. Los médicos residentes son médicos que están en una etapa de formación, ingresaron con un concurso abierto, son becarios. No son trabajadores reguladores, sino que tienen una beca, que dura un periodo de tiempo para la formación que eligieron ellos en determinada especialidad”, explicó el ministro.

“La beca es mixta: es una beca nacional y una beca provincial. La beca provincial está bastante bien, podemos mejorarla un poco y en eso se está trabajando. Lo estamos haciendo lo más rápido que podemos”, dijo Kohan.

“En el caso de la beca nacional, reconocemos que está atrasada en términos del monto total de dinero que paga la beca nacional, pero no soy el ministro de Economía, ni de Salud de la Nación. Esto no quiere decir que no peticionemos, ni discutamos en los ámbitos que nos compete”.

“De otras cosas no voy a opinar, porque sería una discusión a través de los medios, que no debiera ser así, hay cosas que no están adecuadamente planteadas”, opinó Kohan y agregó: “en lo que respecta a Provincia, lo que se pueda mejorar económicamente, lo vamos a intentar”, agregó.

Por su parte, la subsecretaria de Articulación Federal perteneciente al Ministerio de Salud de Nación, Verónica De Cristófaro, negó que haya un ajuste en salud y atribuyó la disminución de recursos a que en 2023 no se tienen que prever los gastos que se hicieron en pandemia.

“El recorte al que hacen alusión los medios tiene que ver con fondos para vacunas que ya fueron compradas, no hay un ajuste, lo que hay es un gasto enorme menos, y la prueba de ello es que hoy estemos sin barbijo”, indicó.

