Reclamo en Rentas: “de cualquier forma que toquen los salarios a los compañeros, es ajuste”

Este viernes se realizó una nueva asamblea y aplaudida en Rentas, contra la reducción de un premio estímulo. Son de dos horas, de 10 a 12 y se repetirán toda la semana próxima. Desde ATE, aseguraron que la atención al público está garantizada.

La secretaria gremial de ATE, Blanca Oyarzún, dialogó con Plan B, en el marco de una nueva protesta del personal de la Dirección General de Rentas, que se manifestaron en Casa de Gobierno, contra la reducción del premio estímulo del 4,5 por mil al 3,8 que reciben por recaudación, impulsada por el gobierno provincial.

“La solución al reclamo no ha avanzado en absolutamente nada. Los compañeros siguen en estado de asamblea y ayer fuimos notificados por Secretaría de Trabajo, que teníamos que informar cuál era el tiempo de asamblea”, dijo.

“Los compañeros decidieron que serán asambleas de dos horas y en esta semana, será de 10 a 12 horas, con aplaudida frente a la oficina del ministro de Hacienda, el contador Franco”, explicó.

“Ahora, en estos momentos, los compañeros van a entregar una nota al señor Gobernador. En la nota, se pedirá que les sea informado a qué organismos pretende, el ministerio de Hacienda, redistribuir el adicional que los compañeros vienen cobrando por recaudación”, afirmó Oyarzún.

En cuanto al pedido realizado por el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, para que no se resienta la atención al público, Oyarzún señaló que “los compañeros jamás resintieron la atención al público. Sí, durante la hora de asamblea se puede resentir la parte administrativa, pero la atención al público siempre ha sido garantizada”.

La secretaria gremial de ATE pidió a las autoridades provinciales que se sienten en una mesa de negociación a tratar de destrabar el conflicto. “Los compañeros plantean que les meten la mano en el bolsillo. Es un derecho que ellos vienen cobrando hace 30 años y en el año 2008, ese adicional fue blanqueado, por una lucha que se llevó adelante. Los compañeros lo tienen como un derecho”.

“Podemos tener una diferencia con el Ejecutivo, si son trabajadores que tienen un sueldo digno, con un adicional digno. -Pero es a lo que aspiran todos los trabajadores estatales y de ninguna manera decimos que no le corresponde a otros sectores. Pero sí creemos que no vale el tema de la frazada corta. Destapamos a unos para tapar a otros. Creemos que hay otros lugares, otra parte de la recaudación que puede ser redistribuida y no con este adicional que los compañeros ya tienen reconocido hace mucho tiempo, por medio de la lucha”, indicó Oyarzún.

En referencia a la política salarial del gobierno provincial, Oyarzún dijo que “sabemos que somos la única provincia que tenemos una cláusula gatillo que desde hace tres meses se activa mensualmente. Eso lo reconocemos, pero eso no significa que el salario alcance. Así como hemos tenido un 75% de aumento de salario, en lo que va del año, tenemos un 150% de costo de vida y los salarios no alcanzan”.

“Creemos que de cualquier forma que le toquen los salarios a los compañeros, es ajuste. Por lo tanto, estamos al frente de este reclamo, acompañándolos, porque es justo su reclamo. Así como algunos han dicho que estos son trabajadores privilegiados, porque tienen un adicional, en todos los ministerios, tenemos trabajadores que cobran una tarea diferenciada. Este es un derecho que tienen los compañeros, que lo ganaron con lucha y si se toca este adicional, es ajuste”, enfatizó Oyarzún.

En referencia a los pasos a seguir, para la semana próxima, continuarán las asambleas de dos horas, de 10 a 12 de la mañana. “Después de la semana que viene, veremos cómo seguimos, si se endurecerán las medidas”.

