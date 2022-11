Feria del Libro: la Secretaría de Cultura presentó el sello editorial “La Pampa Edita”

Compartir esta noticia:











“La Pampa Edita” es el nuevo sello de la Secretaría de Cultura que tuvo su presentación oficial este sábado 5 en el auditorio del CC Medasur, en el marco de Feria Provincial del Libro. A continuación Omar Lobos presentó “El monte de caldén en las letras pampeanas (crestomatía)”, compilado y estudio preliminar del propio autor, editado bajo el sello de esta flamante editorial

En su presentación, la secretaria Adriana Maggio, acompañada por la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón y Omar Lobos, manifestó que “es un enorme gusto estar acompañando cada una de las presentaciones y estar transitando el tercer día de esta Feria Provincial del Libro. La verdad es que nos da mucho gusto.

“Estamos ante la presencia y la creación de la editorial de la Secretaría de Cultura que es “La Pampa Edita”, que también es un anhelo o un encargo social cultural como lo fue la feria en su momento. No lo buscamos, pero hoy que es el día del cumpleaños de Edgar (Morisoli), es el nacimiento de esta editorial, así que bien podría ser un homenaje también.

“La misión de esta editorial tiene que ver con ir publicando distintas colecciones, poder agrupar y poder de algún modo institucionalizar las publicaciones que son fundamentales para nuestra provincia y para la región.

“La idea es que el Fondo Editorial Pampeano esté dentro de las colecciones de esta editorial y también podamos dar lugar a los títulos agotados y a las propuestas que vayan surgiendo. Tenemos en carpeta a Julio Domínguez “El Bardino”, reediciones de Ricardo Nervi, de Norberto Righi. Ya se han publicado algunos libros -los primeros del FEP se publicaron dentro de estas colecciones- e inauguramos de alguna manera con dos lujos, el que se presentó antes de ayer, que es el libro de Javier Villalba, un libro precioso que se publicó en dos lenguas y que ya está circulando; y ahora venimos con esta maravilla de compilación y de trabajo de Omar Lobos.

“Bienvenida La Pampa Edita y está abierta, como la feria, a que la vayamos perfeccionando, enriqueciendo y construyendo para que cumpla la función de dar cuenta de todos los que necesitamos de la letra escrita”.

“El monte de caldén en las letras pampeanas (crestomatía)”

Omar Lobos presentó su libro acompañado por los escritores e investigadores Dora Battistón, Walter Cazenave y “Cacho” Evangelista.

“Tengo la inmensa fortuna de tener aquí conmigo a personas muy queridas en lo personal, y muy valoradas y admiradas en la significación que tienen para la cultura pampeana y para la cultura universal.

“Lo que hice fue recopilar, juntar la obras de nuestros escritores y escritoras que han abordado este mundo, hermoso mundo del monte, mundo originalísimo, intenso y con diversas capas de sedimentación que es el mundo del monte de caldén, y que es de lo que vamos a hablar.

“Esta obra está dedicada a Edgar por lo que significa para todos, y quien también fue consultado en las primeras etapas del libro. Le hice un reportaje y alcanzamos a hablar bastante sobre este libro antes de que Edgar partiera, así que la dedicatoria en letras mayúsculas es para este hombre, Edgar Morisoli”. La presentación estuvo a cargo de Dora Battistón, Walter Cazenave y Rubén “Cacho” Evangelista.

Como cierre, el músico Miguel Touceda interpretó un tema dedicado a los hacheros santiagueños que se encuentran en nuestra provincia. Luego, el público presente se acercó a saludar al escritor, quien también se dedicó a firmar numerosos ejemplares.

Dora Battiston

“Estamos ante un libro que es el primero que edita nuestra editorial de La Pampa y probablemente ya se convierta en un clásico. Es un libro que reúne tantas cosas que estaban dispersas y creo que eso es lo mejor, que Omar haya tenido al revelación de decir cuánto hay sobre el monte”.

Walter Cazenave

“Me estoy enfrentando, y sin ser peyorativo, a un trabajo de 600 páginas, realmente y no exagero para nada, es un trabajo monumental, en donde no hay un trabajo solamente desde lo formal, hay un enfoque como decía Dora de algo que estaba disperso como la literatura del monte, en el que Omar se ha tomado el trabajo además de ir por poemas, cuentos, canciones y hasta alguna obra teatral, con el subrayado del monte. Hay un enfoque humano, una presencia humana. En el libro se ve pasar el amor, la esperanza, la muerte, el odio, es decir, toda la comedia de la humanidad dentro del monte, que demuestra también que a menudo la historia y quienes la protagonizan, pasan al lado nuestro y no lo advertimos”.

Rubén Evangelista

“Quiero decir en primer lugar que me siento muy honrado de compartir esta mesa con amigos. A Omar le agradezco especialmente la invitación. La presentación de este libro me tiene inesperadamente integrando este panel de lujo, porque mis aportes ofrecidos a Omar para su magnífico trabajo ocurrieron de esa misma manera, imprevistamente. Como él mismo lo dice en el volumen, cuando hice el primer listado de mis composiciones con textos referidos al monte de caldén, me sorprendí que fueran tantas, más de las que pudiera haber imaginado. Luego ese listado se fue ampliando con otros títulos y otras obras de la misma temática, no solo de mi autoría sino de diversos compositores pampeanos. Sumado a ello, obviamente los que sumó Omar de su propia recopilación, más los que fueron acercando otros amigos, escritores y compositores, y que están en la sección del libro titulada El Cancionero”.

