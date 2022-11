Máximo Kirchner: “El adversario de la sociedad es Macri”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense cerró el congreso partidario en la ciudad de Mar del Plata, en el que se debatió sobre las estrategias electorales para lograr que el Frente de Todos (FdT) consiga una victoria en las urnas el año próximo.

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, manifestó que «el adversario de la sociedad argentina, y no solo del peronismo, es el expresidente Macri» cuando «se lo escucha decir lo que quiere hacer» en el caso de volver a ser gobierno en 2023.

Así lo aseguró al cerrar el congreso partidario en la ciudad de Mar del Plata, que tuvo una extensa previa en el hotel NH Provincial, donde debatieron en un clima distendido sobre estrategias electorales para lograr que el Frente de Todos (FdT) consiga una victoria en las urnas el año próximo en el distrito con mayor relevancia electoral en el país, según indicaron a Télam dirigentes que participaron del almuerzo.

Ante los más de 530 congresales que colmaron el microestadio del Club Once Unidos, Máximo Kirchner señaló que desde el Frente de Todos «estamos muy vivos y tenemos muchos deseos de transformar nuestra patria» y recordó que «fue el peronismo que sufrió la proscripción y la supresión y dio la vida para que vuelva la democracia en el país.

«El odio no se devuelve con odio, sino con el amor de la militancia», remarcó.

Dólar Coldplay, FMI y «Toto» Caputo

«Toda la dirigencia tiene que sentarse a una mesa a discutir números si realmente quieren sacar este país adelante. Eso es seriedad, eso es responsabilidad. A qué quieren jugar y adonde quieren llevar a nuestra gente. Estos dólares que la Argentina tiene que abonar a sus acreedores son los que después le faltan a argentinos que les gusta viajar al exterior porque se enojan porque hay un dólar turista o Coldplay. Si ese periodismo que se ríe tanto de esta situación hubiera dicho la verdad de cómo estaba nuestro país, quizás tendríamos otro tipo de problemas», reflexionó el diputado en otro momento de su discurso.

«No es solo eso, son los dólares que se van a llevar los acreedores externos comandado por Luis ‘Toto’ Caputo, el Messi de las finanzas, familiar, primo o hermano. Resulta que justo su familia contrató una carpintería y justo los que estaban en esa carpintería en realidad habían estudiado por YouTube y justo la querían matar a Cristina. Esto es lo que vive nuestro país», agregó en referencia a al ex Ministro de Macri y exministro del macrismo que pagó millonarias sumas de dinero al líder del grupo de ultraderecha por supuestos trabajos de carpintería que no habrían sido realizados.

Además se preguntó cuál es realmente el proyecto de país que propone la opocisión. Hay que discutir en serio, hay 48 millones de argentinos que dependen de las discusiones. Se tienen que terminar lo infantil de todo esto. realmente este pueblo hizo un gran esfuerzo en 2003. Allí encontró un presidente que puso en valor el sacrificio de cada argentino». Y agregó: «En 2005 se pusieron en valor, por ejemplo, abonando la deuda con el FMI junto a Lula da Silva, que fue de vuelta elegido presidente en un acuerdo histórico entre Argentina y Brasil para sacar al Fondo».

«Sacar al fondo no es ideología, es ser pragmáticos y que nuestro país pueda decidir sus políticas públicas según las necesidad y fortalezas que tenga. Las políticas públicas deben pensarse en la Argentina. Podemos tomar ejemplos del exterior, pero nuestro país es nuestro país», reflexionó.

También hubo un mensaje para el interior del Frente de Todos. «A pesar de todas esas vicisitudes que vivimos a diario y que hay compañeros y compañeras que están interesados en aventuras personales, todavía tengo la esperanza que se den cuenta y así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en 2019 para que el peronismo y la Argentina saliera del oprobio neoliberal y macrista hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y tristes. Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes, ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más todos los días».

«Nosotros estamos para rompernos el alma, tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante. Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere, vamos para adelante y salgamos de esta situación. Lo que haya que discutir que se discuta y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar. Por Juan Perón, por Eva, por Néstor, por los compañeros que ya no están y se llevó la pandemia y los que se lleva la inseguridad. Para adelante, nunca para atrás», dijo.

También dedicó un momento a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por sus amenazas contra Felipe Miguel. «Se enoja internamente con el jefe de Gabinete de la Ciudad y le dice ‘conmigo no se jode’. Me imaginé a esa persona si ante una critica tan frágil le dice ‘conmigo no se jode te voy a partir la cara’, entré a pensar en los trabajadores de la Argentina si esa persona gobernara y no hacemos lo que ella quiere».

«Si así se pone porque alguien disiente dentro de su mismo espacio político, cómo se pondrá cuando tenga el poder si es que el pueblo la votara, a la hora de que un pueblo resista a medidas como las que quiere tomar, de ajuste en contra del bolsillo del pueblo argentino», fustigó.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la titular del Anses, Fernanda Raverta, oriunda de Mar del Plata, quien aseguró que «la alegría desde ayer tiene otra connotación» en referencia a las palabras de la vicepresidenta en el acto UOM, lo que despertó el grito de la militancia: «Cristina Presidenta».

El cónclave partidario, que comenzó a las 16.30 a puertas cerradas, se extendió por más de una hora y tuvo como lema principal una máxima justicialista: «Justicia social, independencia económica y soberanía política para que reine en el pueblo la paz y la igualdad».

El congreso del PJ bonaerense estuvo signado por el discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció ayer en el plenario de la UOM en Pilar, donde aseguró estar dispuesta a «hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría».

En un clima marcado por la disputa del peronismo marplatense, el cántico que predominó fue «Cristina Presidenta».

Previo al cierre del acto, que tuvo como único orador a Máximo Kirchner, se llevó a cabo la sesión del órgano legislativo del PJ bonaerense, con una agenda sin temas controversiales.

«El odio no se devuelve con odio, sino con el amor de la militancia»

En el orden del día del congreso se aprobaron cuestiones de forma en la designación de autoridades en el tribunal de disciplina, la comisión fiscalizadora y congresales nacionales; modificación de la carta orgánica; y las memorias, balances y gastos.

Los puntos incluidos en el temario no tenían objeciones por parte de los diferentes sectores que componen el peronismo bonaerense, por lo que este cónclave cobró importancia como encuentro corolario de varias reuniones que se realizaron semanas atrás en la casa del gobernador Axel Kicillof junto al diputado Kirchner, intendentes y referentes distritales.

Antes del congreso, se reunieron en el hotel céntrico marplatense Kirchner, Kicillof; los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas); el intendente de La Matanza y presidente del Congreso del PJ, Fernando Espinoza; los ministros provinciales Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque y Leonardo Nardini; Raverta; intendentes peronistas y representantes de la quinta sección electoral; entre otros.

La elección de la ciudad donde se realizó el congreso partidario coincide con el 17° aniversario de la IV Cumbre de las Américas en la que se le dijo «No al ALCA».

El espíritu mundialista estuvo en el cónclave, ya que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lució una camiseta de la Selección nacional con el número 10 y el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

La perlita política, más allá del folclore justicialista, fue la bandera de la agrupación local Igualar, que sumó a la figura del expresidente radical Raúl Alfonsín junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

